Ruim 850 kilometer file vanochtend, vooral door regen en ongelukken

Weggebruikers stuitten op deze regenachtige ochtend op opvallend veel files, meldt Rijkswaterstaat. Iets na 08.00 uur vanochtend stond er 864 kilometer file, een record in dit jonge nieuwe jaar.

De voornaamste oorzaak van de opstoppingen op de weg zijn ongelukken en het slechte weer, ziet de ANWB. "Er zijn vanochtend veel ongelukken gebeurd en de regen valt echt precies op het moment dat iedereen de weg op gaat", zegt Robert Vriezen van de ANWB Verkeersinformatie. "Aan de hand van de files kunnen we nu zien waar het regent."

Op de A73 bij de Zuiderbrug naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Ook op de A4 stond het verkeer enige tijd vast door een ongeval met een elektrische auto die in brand was gevlogen. "Het duurt altijd lang voordat dat verholpen is", aldus Vriezen.