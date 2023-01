Purdy, de nieuwe Brady: in San Francisco is zelfs 'Mr. Irrelevant' een ster

Drie dagen lang zat Brock Purdy gespannen op de bank te wachten tot zijn naam zou worden opgenoemd. Naast hem zijn vader Shawn, zus Whittney en broer Chubba. Moeder Carrie wierp af en toe een blik op de televisie. Is Brock al gekozen? Nee, nog niet. Al 261 spelers, verdeeld over zeven ronden, hebben in de draft van 2022 onderdak gekregen bij een NFL-club. Aan San Francisco 49ers de eer om de laatste speler te selecteren. Een ploeg met een chronisch probleem op de quarterback-positie. Maar dan wacht je normaal gesproken niet tot de laatste beurt. Melanie Salata, de dochter van de bedenker van de 'Mr. Irrelevant Week', lacht haar gebleekte tanden bloot als ze het briefje voorleest: "Brock Purdy! Jij bent Mr. Irrelevant van de draft van 2022. Gefeliciteerd!"

Mr. Irrelevant Mr. Irrelevant is een uitvinding van Paul Salata, een oud-speler van de 49ers. Hij nodigde de laatste keuze van de draft uit voor een week in Newport Beach, waar hij onder meer meedoet aan een golftoernooi en een zeilrace, een dagje Disneyland meepikt en in een roast vrijwillig afgezeken wordt. Bovendien krijgt elke Mr. Irrelevant een beeld dat lijkt op de Heissman Trophy (de prijs voor de beste speler van het jaar in college-football), alleen laat bij de Lowsman Trophy de afgebeelde speler de bal uit zijn handen vallen. Mr. Irrelevant is het sluitstuk van de drie dagen durende NFL-draft, een spektakel dat tientallen miljoenen Amerikaanse kijkers aan de buis gekluisterd houdt. In 2022 was de NFL-draft van 28 tot en met 30 april in Las Vegas.

Natuurlijk komt Mr. Irrelevant niet uit het niets. Purdy brak alle schoolrecords van Iowa State. Met hem in de 'pocket' werd Iowa State Cyclones zelfs achtste in het land. Knap, maar het is maar Iowa. Als kersvers NFL-speler zag Purdy zijn ploeggenoten belabberd aan het seizoen beginnen, met vier nederlagen in de eerste zeven duels. Maar toen begonnen de 49ers aan een winning streak. Met de oude vertrouwde Jimmy Garoppolo aan de bal, op zich al opmerkelijk.

Een hele zomer lang probeerde de club Garoppolo namelijk te slijten, maar niemand hapte toe. Zo begon hij gewoon weer een seizoen als backup quarterback. En net als de afgelopen jaren kwam hij vanzelf weer in de ploeg. Purdy keek toe vanaf de bank en leerde, zoals dat doorgaans gaat met een rookie. Tot Garappolo in Miami strompelend van het veld moest. De diagnose: een voetbreuk. En toen was het Purdy-time. Marty McFly Vanwege zijn jongensachtige gezicht werd Purdy vaak vergeleken met Marty McFly, de door Michael J. Fox gespeelde hoofdpersoon in Back to the Future. Dat, en vooral zijn status als Mr. Irrelevant, maakte dat heel Amerika hem in de armen sloot.

Brock Purdy overlegt met Christian McCaffrey, de twee sterren van de laatste weken in San Francisco. - EPA

Purdy haalde zijn schouderpads op, won als eerste rookie quarterback zijn eerste zes wedstrijden op rij. Zijn zevende zege kwam zaterdagnacht in de eerste ronde van de play-offs, waarin de 49ers met 41-23 over Seattle Seahawks heen walsten. In de tweede ronde van de play-offs neemt Purdy het op tegen Dallas Cowboys of Tampa Bay Buccaneers, die elkaar maandagnacht nog treffen in Florida.

Geen angst voor Brady Wat er ook gebeurt, voor Tom Brady hoeft Purdy niet bang te zijn. Hij heeft de bijna twee keer zo oude Brady dit seizoen namelijk al een keer verslagen. In week 14, Purdy's eerste wedstrijd als starter in de NFL, was hij de succesvolste quarterback ooit de baas. En niet z'n beetje ook: de 49ers versloegen de Buccaneers met 35-7. De vergelijking is logisch. Brady zat zelf ook ooit urenlang op het puntje van de bank voordat hij eindelijk, als 199ste keuze in de draft van 2000, werd opgepikt door de Patriots. Na de zege van Purdy op Brady verstuurden de 49ers een veelzeggende tweet:

Die dag versloeg Purdy bovendien de laatste Mr. Irrelevant die een Super Bowl wist te winnen: Ryan Succop. Een kicker, want in de laatste ronde van de draft blijven altijd nog wel relevante kickers over. Geen quarterbacks. En zeker geen quarterbacks met het talent om een Super Bowl te halen. Coach Shanahan Is Purdy - net als Brady - een groeibriljant, die door iedereen over het hoofd werd gezien? Of is er meer aan de hand? Het antwoord is waarschijnlijk een beetje van beide. Maar een deel van dat antwoord is zeker coach Kyle Shanahan. De zoon van de vermaarde coach Mike Shananan staat bekend als een van de grootste denkers in de NFL. Zijn aanvalspatronen zijn vaak zo ingewikkeld, dat het de meeste goede NFL-profs doet duizelen.

Coach Kyle Shanahan en zijn onafscheidelijke samenvatting van het playbook in een onderonsje met George Kittle. - Reuters

In San Francisco kennen ze de schemes van Shanahan al jaren. Drie jaar geleden haalde hij er de Super Bowl mee, al ging die verloren tegen de Kansas City Chiefs met het grootste quarterback-talent van nu, Patrick Mahomes. Het geheim van Shanahan ligt verscholen in het dikke playbook van de coach. Simpel gezegd: hij geeft zijn running backs altijd zoveel opties dat hij helemaal geen risicovolle diepe passes nodig heeft. En daarvan profiteert een onervaren rookie als Purdy.

Eindstation Purdy Train: Arizona Inmiddels is San Francisco een van de makkelijkst scorende ploegen in de NFL. En als je dan ook nog over de beste defensie - met Nick Bosa en Fred Warner als uitblinkers - van de competitie beschikt, wordt het voor elke tegenstander moeilijk. De Purdy Train blijft voorlopig wel rollen. En misschien is het eindstation wel de Super Bowl. Laat die dit jaar nou net in Arizona gehouden worden. Pa, ma, Whittney en Chubba zitten nu al op het puntje van de bank.

Spektakel in de AFC: historische comeback Jaguars en tóch Bills-Bengals In de AFC plaatste Jacksonville Jaguars zich ten koste van San Diego Chargers voor de tweede ronde van de play-offs. De Jaguars, die beschikken over de eerste keuze uit de draft van 2021 (quarterback Trevor Lawrence) en 2022 (defensive end Travon Walker), kwamen terug van een 27-0 achterstand en waren de Chargers uiteindelijk met 31-30 de baas. In de volgende ronde wacht de Jaguars een loodzware opponent in Kansas City Chiefs, de nummer één van de AFC in het reguliere seizoen. Buffalo Bills had het veel moeilijker dan verwacht tegen Miami Dolphins, dat net als de 49ers met hun derde quarterback (Skylar Thompson) speelde. De Bills kwamen snel op 17-0, maar lieten de Dolphins terug in de wedstrijd komen. Sterspeler Josh Allen gooide voor rust al twee intercepties en toen hij zich kort na rust de bal liet ontfutselen, kwam Miami zelfs met 24-20 voor. Uiteindelijk trokken de Bills, zij het nipt, toch aan het langste eind: 34-31. Cincinnati Bengals was net als vorige week te sterk voor Baltimore Ravens (24-17) en zorgde zo voor een replay van de afgebroken wedstrijd tegen de Bills. Twee weken geleden werd die wedstrijd in Buffalo gestaakt vanwege de hartstilstand van Damar Hamlin. De wedstrijd werd beslist in het vierde kwart, toen de verdediging van de Bengals de tegenstander op de rand van de eigen endzone wist te stuiten en daarbij zelfs een fumble forceerde. Verdediger Sam Hubbard liep de bal vervolgens in een ruk (98 yards) terug naar de endzone van de Ravens.