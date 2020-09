Pogacar was ooit te klein voor een racefiets, nu de held op de Champs-Élysées

Pogacar - Reuters

Toen hij zich als negenjarig jochie meldde bij de plaatselijke wielerclub, omdat zijn oudere broer er ook al reed, was hij nog te klein voor een racefiets. Zijn eerste trainingen werkte hij af op een gewone kinderfiets. Zondag, ruim twaalf jaar later en één dag voor zijn 22ste verjaardag, stond Tadej Pogacar uit Komenda, Slovenië, in de gele trui op de Champs-Élysées. 'Serieus, doelgericht en stressvrij' De Nederlandse journalist en wielerliefhebber Mark Koghee kent Pogacar van wielerclub Rog, een Sloveense club met een continentaal team (het derde niveau van het internationale wielrennen) waarvoor de huidige Tourwinnaar in 2018 nog uitkwam. "Hij is heel serieus en doelgericht", omschrijft Koghee zijn vroegere clubgenoot. "Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. En het belangrijkste: hij is compleet stressvrij."

Een fraai beeld: Pogacar in de gele trui voor de Arc de Triomphe - Reuters

Koghee, ook als ploegleider betrokken bij Rog, werkte nooit direct samen met Pogacar, maar maakte hem bij de club wel mee. "Een paar jaar geleden heb ik een expositie gemaakt voor de club, over de algemene wielergeschiedenis en die van Slovenië. De jonge renners moesten dat een beetje in de gaten houden. Er stonden namelijk wat dure fietsen." "De meesten hadden daar niet zo'n zin in. Ze kwamen te laat of zaten er onderuitgezakt bij. Tadej niet, hij kwam ruim op tijd, was geïnteresseerd en keek goed rond. Heel anders dan de anderen."

Met dezelfde verbazing als bijna iedere wielervolger keek Koghee zaterdag naar de tijdrit waarin Pogacar de Tour naar zijn hand zette. "Ik had het natuurlijk niet verwacht. We wisten dat hij heel goed is en dat hij het in zich heeft. Maar dat het dan echt gebeurt..."

Pogacar wordt vooruitgeblazen, door een verkeerspylon - AFP

Een van de momenten waarop Koghee het exceptionele talent van Pogacar zag, was in de Ronde van Slovenië in 2017. "Tadej was achttien en in de derde etappe naar de top van de Rogla, echt een zware beklimming, zat hij in de kopgroep. Hij reed tussen onder anderen Rafal Majka en Giovanni Visconti, ervaren WorldTour-renners."

Elfde debutant die de Tour wint Tadej Pogacar is de elfde renner in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk die bij zijn debuut het geel naar Parijs brengt. Hij is de eerste die daarin slaagt sinds Laurent Fignon in 1983. Maurice Garin (1903), Henri Cornet (1904), Louis Trousselier (1905), Jean Robic (1947), Fausto Coppi (1949), Jacques Anquetil (1957), Felice Gimondi (1965), Eddy Merckx (1969) en Bernard Hinault (1978) gingen hen voor.

"Ze hebben hem wel gelost, maar Pogacar eindigde als vijfde, slechts 36 seconden achter Majka. En dat op een leeftijd waarop je normaal gesproken nog maar junior bent." Als eerstejaarsprof Ronde van Algarve winnen Twee jaar later, op zijn twintigste, debuteerde Pogacar in de WorldTour bij UAE-Emirates. Zijn eerste zege behaalde hij in de Ronde van de Algarve. Wout Poels en Enric Mas konden hem in de zwaarste etappe bergop niet volgen. Pogacar won de rit en het algemeen klassement.

Ronde van de Algarve in 2019: Pogacar klopt Wout Poels (r) en Enric Mas (l) en boekt eerste profzege - AFP

"Hij kreeg meteen het hele gewicht van de ploeg op zijn schouders", zegt Koghee. Dat Pogacar daar direct goed mee om wist te gaan, is mede te danken aan de grote groep Slovenen die bij UAE werkzaam is. "Jan Polanc komt ook van onze club, zijn vader was ploegleider bij ons en is trainer bij het team geworden. En ook technisch directeur Andrej Hauptman werkte bij ons. Hij heeft dus een heel vertrouwde kring om zich heen." Bijna de Vuelta gewonnen Later in het jaar zou Pogacar in de Vuelta, zijn eerste grote ronde, maar liefst drie etappes winnen en derde worden in het eindklassement. "En als ze in de ploegentijdrit op de eerste dag niet onderuit waren gegaan, had hij die Vuelta ook kunnen winnen", stelt Koghee.

