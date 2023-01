Azarenka verslaat Kenin in duel tussen enige oud-winnaressen op Australian Open

De Australian Open krijgt dit jaar zo goed als zeker een nieuwe winnares bij de vrouwen. Oud-winnaars Ashleigh Barty en Serena Williams zijn immers gestopt en Naomi Osaka ontbreekt wegens haar zwangerschap. Met Sofia Kenin en Victoria Azarenka stonden de enige twee oud-winnaressen die dit jaar nog meedoen al in de eerste ronde tegenover elkaar. De 24-jarige Amerikaanse is door blessureleed afgezakt naar de 203de plek op de wereldranglijst, de 33-jarige Belarussin is de nummer 24. Azarenka won de partij in iets meer dan twee uur: 6-4, 7-6 (3) Pegula maakt indruk Op de openingsdag in Melbourne wisten de meeste kanshebbers hun partij te winnen. Jessica Pegula liet in de eerste ronde in Melbourne zien dat ze in bloedvorm is. De nummer 3 van de wereld rekende binnen een uur af met Jaqueline Cristian: 6-0, 6-1. De Roemeense kon in de tweede set ternauwernood een 'double bagel' (een nederlaag zonder gamewinst) voorkomen. Toen ze bij een 3-0 achterstand eindelijk een game wist te pakken, kreeg Cristian luid applaus van het publiek in het Margaret Court-stadion.

Jessica Pegula - EPA

Maar verder liet Pegula haar opponente alle hoeken van de baan zien. De 28-jarige Amerikaanse is een echte laatbloeier. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar beleefde ze pas haar echte doorbraak door de finale van Roland Garros te bereiken. Collins met pijn en moeite door Danielle Collins, de verliezend finaliste van vorig jaar in Melbourne, sneuvelde al bijna in de eerste ronde. De Amerikaanse had een time-out nodig vanwege een knieblessure, maar won uiteindelijk met 7-5, 5-7, 6-4 van Anna Kalinskaya. "Die blessure was zeker even schrikken", zei Collins na de drie uur durende partij. "Maar ik kon er doorheen bijten, al was dit zeker geen goede start voor mij", zei de nummer elf van de wereld.

Blessurebehandeling voor Danielle Collins - AFP