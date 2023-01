Inspectie wilde opvangtenten in Ter Apel, maar Veiligheidsregio weigerde

Die irritatie laait verder op als de inspectie op 1 september een blog publiceert waarin staat dat de veiligheidsregio in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de uit de hand gelopen situatie.

Een dag later, op 27 augustus, stelt de inspectie "dat er wel acties zijn ondernomen, maar de situatie nog steeds zeer zorgelijk is". In de weken daarna dringt de hoofdinspecteur zo'n vier keer aan op verbetering van de situatie.

De inspecteurs komen tot de conclusie dat er een "groot risico is dat infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein" en zeggen dat " onmiddellijk ingrijpen " nodig was om de situatie op orde te brengen.

In de maanden augustus en september sliepen honderden asielzoekers op het grasveld voor de poorten van het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. Er was een tekort aan opvangplekken, in combinatie met een registratieproces dat totaal vastliep.

Als het aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lag, waren er afgelopen zomer grote tenten voor het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel geplaatst. Maar de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen hebben dat plan tegengewerkt, waardoor honderden asielzoekers in de open lucht moesten slapen.

De IGJ laat weten dat er een dag later inderdaad gebeld is om de lucht te klaren. Toch blijft de inspectie kritisch op de veiligheidsregio, blijkt verderop in de documenten.

Op zondag 28 augustus komt de inspectie voor de tweede keer naar Ter Apel om te zien of de situatie is veranderd. Dat is niet zo, concluderen toezichthouders ter plaatse. Er wordt diezelfde middag een plan opgesteld om de situatie per direct te verbeteren.

Schone dixies niet genoeg

Direct worden vieze dixies vervangen en vaker schoongemaakt, en komen er extra drinkwaterpunten. Maar de inspectie vindt dat onvoldoende en eist meer: douchefaciliteiten, vloerplaten, goede beschutting en tentzeilen met zijflappen worden noodzakelijk geacht.

De veiligheidsregio en gemeente gaan daar niet mee akkoord. In een e-mail van de Veiligheidsregio Groningen valt te lezen: "Op basis van de prioriteit om het veld leeg te halen kan nog geen go gegeven worden, om te voorkomen dat landelijk het signaal wordt afgegeven dat, met extra hygiënemaatregelen, verblijf op het veld buiten Ter Apel te verantwoorden is."

Ook burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde geeft meermaals aan dat hij verzoeken voor de plaatsing van nieuwe tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zal afwijzen.

Op 8 september wordt er opnieuw aangedrongen op het plaatsen van tentdoeken en vloerplaten: