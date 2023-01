'Davos' wil aanpak klimaatcrisis, maar deelnemers komen veelal met privéjet

Meer dan 2000 regeringsleiders, mensen uit het bedrijfsleven en internationale vertegenwoordigers komen er bijeen. Het thema dit jaar is "Samenwerking in een gefragmenteerde wereld".

Vanaf vandaag staan ze weer naast elkaar op de vliegvelden rond Davos: honderden privéjets. Deze week is in het Zwitserse bergdorp de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF). Terwijl de organisatie de klimaatdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs onderschrijft, arriveren veel bezoekers met privéjets.

Het WEF heeft zich tot doel gesteld om aanhoudende crises aan te pakken, waaronder de klimaatcrisis. Op de website roept het op tot "vergaande collectieve actie" daartegen. Het evenement wil over zeven jaar volledig klimaatneutraal zijn.

Maar veel bezoekers zullen dus net als andere jaren met het vliegtuig naar Davos komen. Greenpeace en CE Delft onderzochten onlangs de uitstoot van alle privéjets die vorig jaar naar Davos vlogen voor het WEF. In totaal ging het toen volgens de organisaties om 1040 vluchten.

53 procent van die vluchten was korter dan 750 kilometer, een afstand die ook af kan worden gelegd met de auto of de trein. 38 procent van de vluchten was zelfs korter dan 500 kilometer. De kortste vlucht overbrugde slechts een afstand van 21 kilometer.

Al die vluchten bij elkaar stootten volgens het onderzoek 9700 ton CO2 uit, vergelijkbaar met de wekelijkse uitstoot van 350.000 auto's. Davos heeft een treinstation en vanuit Nederland ben je via Parijs of Basel in 10 tot 12 uur in het bergdorp.