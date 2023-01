Titelverdediger Nadal moeizaam door in Melbourne, Kyrgios meldt zich af

De nummer 2 van de wereldranglijst voorspelde al een moeizame partij tegen Draper, die vorige week op het toernooi van Adelaide de halve finales haalde en voor het eerst in de top veertig staat. "Dit was de zwaarst mogelijke loting voor de eerste ronde", sprak Nadal, die bij afwezigheid van zijn landgenoot Carlos Alcaraz de hoogstgeplaatste speler is in Melbourne.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat Nadal niet meer de oude is. Tegen Draper boekte hij pas zijn tweede zege op ATP-niveau sinds de US Open van september vorig jaar.

De titelverdediger was met 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 te sterk voor Jack Draper. De 21-jarige Brit maakte zijn debuut op de Australian Open en gaf lange tijd prima partij. In de vierde set kon Draper door fysiek ongemak niet meer goed bewegen en trok Nadal na 3 uur en 41 minuten de wedstrijd naar zich toe.

In het jaar nadat zijn eeuwige rivaal Roger Federer met pensioen ging, heeft Rafael Nadal nog moeite om op gang te komen. De 36-jarige Spanjaard plaatste zich in vier sets voor de tweede ronde op de Australian Open.

Kyrgios maakte het nieuws zelf bekend op een persconferentie in Melbourne. Hij zat daar samen met zijn fysiotherapeut. "Ik ben uitgeput door alles, het komt keihard aan", sprak de 27-jarige tennisser.

"Dit had een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière moeten worden. Het is zeker niet makkelijk geweest om deze beslissing te moeten nemen", vertelde de nummer 21 van de wereldranglijst. Hij zal een operatie aan zijn meniscus moeten ondergaan.

Rare fratsen

Het talent van Kyrgios staat buiten kijf, maar hij kwam in zijn carrière vaker in het nieuws door rare fratsen die hij uithaalde dan door zijn prestaties op de baan. Daar kwam vorig jaar verandering in, toen hij op Wimbledon de finale wist te halen. Daarin was Novak Djokovic in vier sets te sterk.

Door zijn recente sterke prestaties gold hij als een outsider voor de grandslam in eigen land. Vorig jaar wist Kyrgios op de Australian Open het dubbeltoernooi te winnen, samen met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis.

Zorgen om Djokovic

Novak Djokovic begint niet helemaal fris aan het toernooi. De voormalig nummer één liet vandaag een training schieten. Djokovic speelt morgen pas in de laatste partij van de dag op het centrecourt.

De Serviër, die momenteel vijfde staat op de ATP-ranglijst, heeft last van zijn hamstring. Vorig jaar kwam Djokovic nog groot in het nieuws in Australië, toen hij het land uit werd gezet omdat hij niet gevaccineerd was.