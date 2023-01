Australische outsider Kyrgios meldt zich geblesseerd af in Melbourne

Een dag voor zijn partij in de eerste ronde heeft Nick Kyrgios zich teruggetrokken op de Australian Open. De Australiër heeft een knieblessure.

Kyrgios maakte het nieuws zelf bekend op een persconferentie in Melbourne. Hij zat daar samen met zijn fysiotherapeut. "Ik ben uitgeput door alles, het komt keihard aan", sprak de 27-jarige tennisser.

"Dit had een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière moeten worden. Het is zeker niet makkelijk geweest om deze beslissing te moeten nemen", vertelde de nummer 21 van de wereldranglijst.

Rare fratsen

Het talent van Kyrgios staat buiten kijf, maar hij kwam in zijn carrière vaker in het nieuws door rare fratsen die hij uithaalde dan door zijn prestaties op de baan. Daar kwam vorig jaar verandering in, toen hij op Wimbledon de finale wist te halen. Daarin was Novak Djokovic in vier sets te sterk.

Het afzeggen van Kyrgios is de tweede grote tegenvaller voor het toernooi. Eerder moest de Spaanse nummer één van de wereld Carlos Alcaraz zich al afmelden.

Door zijn recente sterke prestaties gold hij als een outsider voor de grandslam in eigen land. Vorig jaar wist Kyrgios op de Australian Open het dubbeltoernooi te winnen, samen met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis.