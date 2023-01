'Bij mij thuis' dit jaar het thema van de Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek die in oktober dit jaar wordt gehouden is 'Bij mij thuis'. Dat heeft organisator CPNB bekendgemaakt. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Sanne Rooseboom, onder meer schrijver van de serie Het Ministerie van Oplossingen.

"Boeken wakkeren het gesprek aan om te vertellen over thuis en zijn een onuitputtelijke bron van verschillende gezichtspunten", aldus CPNB in een toelichting op het thema.

Het Kinderboekenweekgeschenk is gratis voor iedereen die in de boekhandel voor 13,50 euro aan kinderboeken aanschaft. Afgelopen jaar was dat nog 12,50 euro.

Bijpassend lied

Naast het Kinderboekenweekgeschenk verschijnt er nog een aantal speciale uitgaven. Auteur en illustrator Yvonne Jagtenberg maakt een prentenboek en Pim Lammers schrijft een gedicht bij de Kinderboekenweek. Kinderen voor Kinderen maakt dit jaar voor de twaalfde keer een bijpassend lied. Dat wordt geschreven door Iven Cudogham.

Met de Kinderboekenweek wil Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) kinderen stimuleren om meer boeken te lezen. De week is dit jaar van 4 tot en met 15 oktober.