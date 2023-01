Nederlands onderonsje in Melbourne: Van de Zandschulp treft Griekspoor in tweede ronde

Op de Australian Open in Melbourne wacht een Nederlands onderonsje. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor spelen in de tweede ronde tegen elkaar, nadat ze vannacht hun beide partijen in de eerste ronde wisten te winnen.

Van de Zandschulp rekende met moeite af met de ongeplaatste Ilja Ivasjka uit Belarus. Na ruim 3,5 uur wist hij in de vierde set zijn matchpoint te benutten: 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Van de Zandschulp had het vooral zwaar in de derde set en maakte veel onnodige fouten. Toch maakte hij een 5-3 achterstand goed en sleepte hij de set binnen.

Tallon Griekspoor had het tegen de Rus Pavel Kotov een stuk makkelijker. Hij versloeg de lucky loser in drie sets: 6-3, 7-6, 6-3.

Eerste Nederlandse onderonsje op grandslam sinds 2001

Het aanstaande duel tussen Van de Zandschulp en Griekspoor is de eerste partij tussen twee Nederlanders op een grandslamtoernooi sinds 2001. Toen troffen Jan Siemerink en Sjeng Schalken elkaar in de eerste ronde in Melbourne. Siemerink trok destijds aan het langste eind, maar had daar vijf sets voor nodig.

In totaal is het bij de mannen dertien keer voorgekomen dat Nederlanders elkaar troffen op een grandslam. Bij de vrouwen was er vijftien keer een Nederlands onderonsje en in 1999 voor het laatst. Toen troffen Seda Noorlander en Miriam Oremans elkaar in Melbourne in de eerste ronde. Noorlander won met 7-5, 6-0.

De laatste keer dat Van de Zandschulp en Griekspoor tegenover elkaar stonden, was in december op het NK in Amstelveen. Van de Zandschulp trok daar met 7-6, 7-5 aan het langste eind.

Met zijn 34ste plaats op de wereldranglijst staat de 27-jarige Van de Zandschulp hoger ingeschaald dan de 26-jarige Griekspoor (63ste). Maar Griekspoor verkeert in iets betere vorm. Hij won vorige week in het Indische Pune voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi. Van de Zandschulp sneuvelde daar in de halve finales.