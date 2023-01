Auto ramt Brandenburger Tor in Berlijn, bestuurder omgekomen

In Berlijn is een auto met hoge snelheid ingereden op de Brandenburger Tor. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven. Er zijn geen andere slachtoffers. Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur.

De brandweer vond het lichaam van de bestuurder in de zwaar beschadigde auto. Hij was de enige inzittende. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er eventueel sprake was van opzet, is nog onduidelijk.

Volgens de Berlijnse politie kwam de auto vanuit de bekende boulevard Unter den Linden. Om van daar bij de Brandenburger Tor te komen, moet je van de doorgaande route afwijken en ook tientallen meters over een verkeersluw plein rijden. De zwarte personenauto kwam tot stilstand tussen twee van de zes zuilen van het bekende monument.

Op dit korte filmpje op Twitter is te zien hoe de auto tussen de zuilen geklemd zit: