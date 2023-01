Doden en gewonden bij aanrijding met spookrijder op A16 bij Prinsenbeek

Op de A16 bij Prinsenbeek zijn bij een ongeluk met een spookrijder drie mensen om het leven gekomen. Drie mensen zijn gewond geraakt, meldt de politie. Ook zou er een hond zijn omgekomen.

Een spookrijder kwam volgens de politie in aanrijding met een ander voertuig. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plekke, net als een traumahelikopter.

De snelweg A16 is afgesloten in beide richtingen. Verkeersspecialisten van de politie doen ter plekke onderzoek naar het ongeluk. Gedurende dat onderzoek blijft de snelweg dicht voor verkeer. Hoelang dat zal duren, is nog niet duidelijk.