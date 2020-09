Gebeten hond Van der Water meldt zich 'gewoon' weer bij Heracles

Dit is het verkeerde signaal. Ik hoop dat hij morgen naar de club komt, dan gaan we de koppen bij elkaar steken. Hij werkt voor ons en moet zijn stinkende best doen", zei technisch directeur Tim Gillessen zondag.

Uit onvrede over de vastlopende onderhandelingen stuurde Van der Water zaterdagavond een kort berichtje naar trainer Frank Wormuth dat hij niet zou spelen tegen Willem II. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de technisch staf en zijn medespelers.

Van der Water, vorige week nog uitblinker bij de 2-0 winst op ADO Den Haag, staat er zelfs anders in. Hij hekelt juist de werkwijze van Heracles in de onderhandelingen met Orlando.

Reactie van Van der Water

"Helaas dat het zo moet gaan. We hebben uitvoerig gesproken over hoe we omgaan met aanbiedingen van Orlando. Daar zijn duidelijke afspraken over. Toen ik zaterdag hoorde dat er nog steeds geen contact is geweest met Orlando, nam ik deze beslissing", aldus Van der Water.

"Niet om iets te forceren, want ik besef zelf ook wel wat het los zal maken, zowel bij mijn teamgenoten als bij de supporters. Maandag meld ik mij weer op de training en zien we wel hoe het zich verder ontwikkelt."