Sterk Barcelona klopt Real Madrid in Supercup-finale, eerste prijs onder Xavi

Barcelona heeft voor de veertiende keer (een record) de Spaanse Supercup veroverd. De Catalanen waren aan de hand van uitblinker Gavi rivaal Real Madrid ruimschoots de baas in de in Saoedi-Arabië afgewerkte finale: 3-1. Landskampioen Real Madrid haalde de eindstrijd van de Supercopa de España, sinds 2020 een minitoernooitje, door in de halve finales verliezend bekerfinalist Valencia te elimineren, terwijl Barcelona bekerwinnaar Real Betis klopte. Beide Spaanse grootmachten hadden daar wel een strafschoppenserie voor nodig. De 251ste Clásico was de tweede die buiten Spanje werd afgewerkt. De primeur vond een jaar geleden plaats, eveneens in het Koning Fahdstadion in Riyad en ook met de Supercup als inzet. Het betrof toen een halve finale die latere toernooiwinnaar Real Madrid na verlenging met 3-2 naar zich toetrok. De Jong in basis Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, begon sterk aan de revanchewedstrijd op Saoedische bodem. Na een klein kwartier moest Real-doelman Thibaut Courtois alle zeilen bijzetten om een schot van Robert Lewandowski uit het doel te houden. Dat lukte met assistentie van de paal, waarna Alejandro Baldé faalde in de rebound.

Gavi zet Barcelona op 1-0 tegen Real Madrid - EPA

In een zeldzame Madrileense tegenaanval kopte Karim Benzema net naast, maar dat kon Barça niet verontrusten. Het bleef de tegenstander onder druk zetten en dat betaalde zich na een halfuur uit. Balverlies op eigen helft van Real leidde een fraaie Catalaanse combinatie in die eindigde met een doelpunt van Gavi. Kind van de club Real leek wakker geschrokken en werd wat actiever, maar kreeg vlak voor rust een tweede domper te verwerken. De Jong wist met een gestrekt been en het puntje van zijn schoen Gavi te lanceren. Het 18-jarige kind van de club - het in Andalusië geboren talent koos al in 2015 voor Barcelona - bediende Lewandowksi. De aangever bij het openingsdoelpunt had de bal voor het binnenschuiven: 2-0.

Robert Lewandowski - EPA