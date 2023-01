Vanavond op tv: Worden Russische vluchtelingen teruggestuurd? • Kritiek op wet verantwoord ondernemen

Waarom wil Nederland Russische vluchtelingen terug kunnen sturen naar Rusland?

Terwijl in Rusland de geruchten over een nieuwe mobilisatie steeds hardnekkiger worden, gaat Nederland een deel van de Russische vluchtelingen die in Nederland zijn mogelijk terugsturen. Staatssecretaris Eric van den Burg acht het "niet reëel" dat ze naar het front worden gestuurd. Maar heeft hij genoeg informatie over Rusland om die afweging te kunnen maken?

Te gast in de studio is hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer.