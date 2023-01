Biljarter Jaspers voor 22ste keer Nederlands kampioen driebanden

Dick Jaspers heeft de Nederlandse titel driebanden terug. Hij won in Berlicum de finale van het Nederlands kampioenschap met 5-2 van Jean Paul de Bruijn. Daarmee nam hij revanche voor de eindstrijd van vorig jaar, toen De Bruijn hem van de titel hield.

De 57-jarige Jaspers mag zich voor de 22ste keer de beste van Nederland noemen, ondanks een slechte start aan het toernooi. In de eerste ronde leed hij verrassende nederlaag, maar daarna stelde Jaspers orde op zaken. "Ik begon dit toernooi woensdag met een nederlaag en nu win ik uiteindelijk het NK. Dat geeft een fantastisch gevoel."

Ook de finale begon voor Jaspers slecht. "In de eerste set kreeg ik met 10-0 flink op m'n donder, ik heb wel eens een betere start gehad. Maar Jean Paul is dan ook een fantastische tegenstander. Ik wilde heel graag weer kampioen van Nederland worden en dat was een heel moeilijke opdracht."

Naast al zijn Nederlandse titels won Jaspers ook vijf EK's en mag hij zich vijfvoudig wereldkampioen noemen. Afgelopen november was dicht bij een zesde WK-finale, maar in Zuid-Korea werd hij in de halve finales uitgeschakeld.