Feyenoord slaat gat met concurrentie: 'Maar zijn niet eens halverwege de marathon'

Dat Feyenoord zo'n ruime voorsprong heeft op de concurrentie, verbaast Slot toch wel een beetje. Hij had niet verwacht dat Ajax en PSV zo veel punten zouden morsen. "Dat wij hiertoe in staat zijn verbaast me minder, want we zijn stabiel en geven weinig kansen weg. Vandaag en donderdag in de beker speelden we zelfs heel goed."

Feyenoord sloeg door een zege bij FC Groningen (3-0) een gat met titelconcurrenten Ajax en PSV. In Rotterdam likkebaarden de supporters bij het idee dat Ajax volgende week in De Kuip op liefst acht punten kan worden gezet. Trainer Arne Slot benadrukt dat er nog een hele lange weg richting een eventueel kampioenschap te gaan is.

Waar in Rotterdam al voorzichtig wordt nagedacht over de landstitel, houdt Slot het hoofd nog maar even koel. "We staan op vijf punten voorsprong van Ajax en vier van AZ, dat is heel fijn. Maar ja, we hebben pas 16 van de 34 wedstrijden gespeeld. Een seizoen is geen sprint, maar een marathon. En we zijn nog niet eens halverwege."

Wat zijn dan de grootste valkuilen voor Feyenoord in de rest van de titeljacht? "Je kan in een fase komen waarin je tegenslagen krijgt, dat gebeurt haast ieder team. Het seizoen is lang en je moet heel erg veel dingen goed doen om aan het einde bovenaan te staan. We zullen dit niveau vast moeten houden of zelfs moeten 'plussen' om bovenaan te blijven staan."

Komen er versterkingen?

Tegen FC Groningen speelde Mats Wieffer als vervanger van de geblesseerde Quinten Timber een glansrol op het middenveld. Ook het gemis van verdediger Gernot Trauner (eveneens geblesseerd) werd in de Euroborg niet gevoeld.

Toch zoeken de Rotterdammers op de transfermarkt naar versterkingen. "Tot nu toe hebben die blessures ons gelukkig nog niet veel gekost", aldus Slot. "Maar als ik naar onze bank keek, zat daar eigenlijk geen een speler die van nature controlerende middenvelder is."