Van 't Wout maakt indruk met racestijl bij EK: 'Hij is shorttrackmafkees'

Op de 1.500 meter laat hij op die manier lange tijd de concurrenten achter zich. Het gaat heel even mis, als Stijn Desmet onderdoor komt, maar Van 't Wout schakelt dan razendsnel over op plan B. "Ik dacht alleen maar: ik ga je echt op de streep pakken nu."

De 21-jarige Nederlander maakte in Gdansk vooral indruk met zijn manier van racen. Bondscoach Niels Kerstholt sloeg het met genoegen gade langs de kant van de baan. "Hij klooit, hij speelt het spelletje en dat is leuk om te zien."

Jens van 't Wout had zelf geen hoge verwachtingen van de EK shorttrack. Toch staat hij na drie dagen racen in Gdansk met een gouden en twee zilveren individuele medailles te glunderen van oor tot oor.

In de halve finales van de 1.000 meter is zijn racestijl weer in volle glorie te zien. Hij houdt vakkundig de deur dicht. Tot grote frustratie van Pietro Sighel, de Italiaan die op de 500 meter Europees kampioen was geworden.

Verder ontwikkelen

De EK was succesvol, maar Van 't Wout wil zich - uiteraard - nog verder ontwikkelen. "Ik zal in de toekomst nog veel moeten afwisselen. Mensen laten schrikken dat ik bijvoorbeeld niet op kop rij. Dat mensen moeten zoeken naar mij."

Ook Kerstholt ziet daarin de kracht van zijn nog jonge pupil. "Hij is heel gedreven, hij is gewoon een shorttrackmafkees", lacht de bondscoach, die zelf voormalig shorttracker is.

"Hij wil nieuwe dingen proberen, wil meer. Hij wil alles kunnen, zodat ze op een WK niet weten wat ze met hem aan moeten. Dat ze allemaal heel onzeker worden bij hem in de rit. Hij is hard op weg om daar te komen", concludeert Kerstholt.