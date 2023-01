Handballers op WK zeker van hoofdronde na knappe zege op Noord-Macedonië

De Nederlandse handballers hebben ook hun tweede wedstrijd bij het WK in Polen en Zweden overtuigend gewonnen. Tegen Noord-Macedonië werd een knappe 34-24 zege geboekt, waardoor Oranje nu al zeker is van plaatsing voor de hoofdronde.

Vrijdag had Nederland bij zijn eerste WK-deelname in 62 jaar al een klinkende 29-19 zege op Argentinië geboekt. Noord-Macedonië was sinds 2013 telkens van de partij op het WK, met een negende plaats in 2015 als beste resultaat.

Noord-Macedonië kwam in de tweede groepswedstrijd in het Poolse Krakau nog wel op voorsprong, maar bij 2-3 drukte Nederland het gaspedaal in. Na vijf doelpunten op rij stond het ineens 7-3 en Oranje gaf de leiding daarna niet meer uit handen.

Geen verweer

De verdediging stond als een huis, doelman Bart Ravensbergen toonde geregeld zijn klasse en Noord-Macedonië had geen verweer tegen de snelle Oranje-aanval.