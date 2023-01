Emmen en Cambuur komen niet tot scoren in onderling degradatietreffen

Doelpunten maken is deze jaargang geenzins een specialiteit van FC Emmen (dertien goals) en SC Cambuur (negen treffers). De uitslag van de onderlinge confrontatie in Emmen mag dan ook geen verrassing heten: het was en bleef 0-0, een resultaat waar beide degradatiekandidaten weinig mee opschoten.

Bij de aftrap aan het eind van de zondagmiddag bivakkeerden beide ploegen onder de zo verafschuwde rode streep. Hekkensluiter Cambuur zou bij winst naast de Drentenaren komen, maar beleefde een beroerde aanloop met een dure competitienederlaag tegen degradatieconcurrent FC Volendam en bekeruitschakeling door de amateurs van De Treffers.

Gebrekkige schotkracht

Een van de oorzaken van de lage klassering van de Friezen is de gebrekkige schotkracht, een probleem dat zich ook aan De Oude Meerdijk weer deed voelen. Zo had Jamie Jacobs na een pass van Michael Breij de hoek voor het uitkiezen, maar hij gaf Mickey van der Hart de kans met de voet redding te brengen. De doelman had even later ook goed het oog in een schot van Breij.