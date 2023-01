Koploper Feyenoord wint met gemak in Groningen en loopt uit op Ajax en PSV

Feyenoord gaat volgende week ongetwijfeld met een lekker gevoel De Klassieker tegen het geplaagde Ajax in. De Amsterdammers kunnen in De Kuip op een achterstand van acht punten worden gezet.

Feyenoord heeft in de eredivisie goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel en is twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen dankzij een sterke eerste helft van een onmachtig FC Groningen: 0-3.

Met Mats Wieffer op het middenveld als vervanger van de geblesseerde Quinten Timber drukte de ploeg van Arne Slot het worstelende Groningen vanaf de eerste minuut in de verdediging. Het leverde al na drie minuten een goede kans op, toen Alireza Jahanbakhsh van dichtbij tegen keeper Michael Verrips schoot.

De thuisploeg bleek daarna totaal niet bij machte om het Feyenoord moeilijk te maken. De ploeg van de nieuwe trainer Dennis van der Ree oogde onzeker, wat na de midweekse bekerblamage tegen Spakenburg ook wel verklaarbaar is.

Goal kon niet uitblijven

Na een kleine twintig minuten viel de onvermijdelijke openingstreffer. De Braziliaan Igor Paixão sloop richting de tweede paal, werd perfect bediend door Wieffer en kopte gedecideerd zijn eerste eredivisiedoelpunt binnen.

Het hielp Feyenoord nog verder in het zadel en steeds vaker en makkelijker combineerden de Rotterdammers door de Groningse defensie. In de 31ste minuut kwam de bal voor de voeten van Orkun Kökçü, die alle tijd kreeg om uit te halen en dat op fantastische wijze deed: 0-2.

Spil in het sterke spel van Feyenoord in de eerste helft was Wieffer. De middenvelder, in de zomer overgekomen van Excelsior, maakte in de eerste seizoenshelft nog weinig indruk.