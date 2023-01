Duitse politie: ontruiming 'bruinkooldorp' Lützerath afgerond

De Duitse politie zegt de actie van honderden klimaatactivisten in Lützerath, ten oosten van Roermond, te hebben beëindigd. Alle actievoerders zijn uit het dorp weggehaald, op twee na. Die zitten in een ondergrondse tunnel. Zij worden volgens de politie door medewerkers van energiebedrijf RWE "gered".

Activisten hadden Lützerath ruim twee jaar geleden bezet, om te voorkomen dat het dorp wordt gesloopt voor bruinkoolwinning. De oorspronkelijke inwoners van het gehucht waren al uitgekocht en vertrokken. De activisten trokken in de leegstaande gebouwen en bouwden onder meer boomhutten, waarin ze zich de afgelopen dagen verschansten. Toen de ontruiming nabij was, nam het aantal activisten toe tot enkele honderden.

Activisten en agenten gewond

Woensdag begon de politie met de ontruiming. Vrijdag waren alle gebouwen leeggehaald, in het weekend volgden nog tientallen houten huisjes en boomhutten. Volgens de politie zijn zo'n 300 activisten weggevoerd. Tegen ongeveer de helft van hen loopt een strafrechtelijk vooronderzoek. Alle boomhutten zijn meteen gesloopt.

Vooral gisteren, toen er een grote demonstratie was, ging het er hard aan toe. Er werden twaalf mensen opgepakt. Negen activisten zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat "gelukkig" niemand ernstig gewond is geraakt, maar de activisten spreken dat bij de Duitse omroep WDR tegen. Volgens hen zijn enkelen wel degelijk zwaargewond, van wie één zelfs levensgevaarlijk.

Aan de kant van de politie zijn sinds het begin van de ontruiming 70 mensen gewond geraakt. Ook raakten zo'n 30 politievoertuigen beschadigd.

Energiezekerheid

Lützerath (niet te verwarren met Lutzerath zonder puntjes ruim 100 kilometer zuidelijker) ligt vlak naast een groot bruinkoolwinningsgebied. Deze fossiele brandstof wordt in Duitsland nog veel gebruikt: in 2021 werd 9 procent van alle energie in Duitsland opgewekt met bruinkool. En daarvan kwam bijna de helft uit het wingebied bij Lützerath.

RWE wil ook de grond onder het verlaten dorp afgraven om bruinkool te winnen. De bondsregering, met daarin ook milieupartij De Groenen, heeft daar toestemming voor gegeven. De bruinkool zou nodig zijn voor de energiezekerheid, nu Duitsland zijn kerncentrales aan het sluiten is en Russisch gas geen alternatief meer is.

Deskundigen trekken echter in twijfel of Lützerath daarvoor moet wijken. Volgens het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek zijn de huidige bruinkoolmijnen voldoende en is uitbreiding dus onnodig.

Klimaatactivisten vinden het gebruik van bruinkool vanwege de hoge CO2-uitstoot en het lage rendement überhaupt niet acceptabel. Vrijdag kwam Greta Thunberg haar steun betuigen aan de activisten.