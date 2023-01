Van Nistelrooij hekelt lichtzinnigheid PSV na nieuw puntenverlies: 'Zeer pijnlijk'

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV zichzelf tekort heeft gedaan met het 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. De coach van de Eindhovenaren zegt dat zijn team door gemakzucht de overwinning alsnog heeft weggegeven.

"Dat je hier nog twee punten verliest is zeer pijnlijk", verwoordde hij zijn frustraties. Van Nistelrooij zag PSV zowel voor als na rust "gigantische" kansen missen, maar na de 2-1 voorsprong veranderde de houding van zijn ploeg. "We werden daarna wat te makkelijk, vond ik. Het leek met een voorsprong tegen tien man gespeeld."

"Fortuna ging alles of niets spelen. We stonden niet goed en liepen ook nog tegen een counter aan, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. We moeten onszelf bij de tegengoals niet elke keer in de voet schieten", oordeelde Van Nistelrooij.