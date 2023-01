België kondigt strengere aanpak cocaïnehandel via haven Antwerpen aan

De Belgische regering wil de drugshandel via de haven van Antwerpen strenger aanpakken. Premier De Croo wil de controle van containers aanscherpen en een havenkorps oprichten. "We hebben meer mensen nodig op het terrein. Mensen die kunnen patrouilleren, arresteren en ondervragen", zei hij op de Vlaamse tv-zender VTM. Ook moeten de boetes fors omhoog.

De controles moeten worden opgeschroefd om het verdienmodel "compleet onaantrekkelijk" te maken, zegt De Croo. "Er is geen aanbod als er geen vraag is. Ik denk dat we de gebruikers van harddrugs moeten confronteren met de gevolgen van hun daden. Men zegt vaak daar hangt bloed aan en tot nu toe zei men: dat is bloed in Latijns-Amerika, vandaag is dat ook bloed hier."

De Croo doelt op de dood van de 11-jarige Firdaous. Het meisje kwam maandag om het leven toen het huis waar ze woonde in Merksem, in het noorden van Antwerpen, werd beschoten. Ze werd geraakt door een kogel. Haar vader en twee zusjes raakten gewond. De schietpartij is volgens Belgische media te linken aan het criminele milieu. Broers van de moeder van het meisje zouden bekenden zijn in het drugsmilieu.

Nieuwe aanpak

Vorig jaar werd begonnen met een nieuwe aanpak. Iemand die wordt betrapt met harddrugs krijgt een boete van 75 tot 150 euro. Op festivals werden zo'n 6000 boetes opgelegd. Dat bedrag moet worden verhoogd naar ongeveer 1000 euro, zegt de regering, ervan uitgaande dat iemand die 50 euro voor een gram cocaïne kan betalen een boete op de koop toe neemt.