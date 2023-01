Go Ahead pakt in blessuretijd punt tegen FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft dankzij een hele late treffer een punt gepakt tegen FC Utrecht. In De Adelaarshorst kwam de thuisploeg twee keer door eigen toedoen op achterstand, maar dankzij een doelpunt van Sylla Sow eindigde het duel in 2-2. Het grootste spektakel vond plaats in de eerste dertien minuten van de wedstrijd. Miscommunicatie in de Eagles-verdediging zorgde ervoor dat Willum Thór Willumsson al na drie minuten de bal in eigen doel kopte. Een vrije trap van Amin Younes leek door keeper Jeffrey de Lange simpel gevangen te worden, maar de IJslander zette opeens zijn hoofd tegen de bal en liet daarmee zijn sluitpost verbouwereerd achter.

Willum Thór Willumsson (18) kopt de bal in eigen doel - Pro Shots

Lang kon Utrecht niet genieten van de voorsprong want Bobby Adekanye maakte een paar minuten later al gelijk. De manier waarop hij dat deed was zeer fraai te noemen. Op de rand van het strafschopgebied pikte hij een afgeslagen bal op en zonder na te denken ranselde hij met een volley de 1-1 in de kruising. Het gejuich was nog maar net verstomd toen Sander van de Streek FC Utrecht drie minuten later weer op voorsprong zette. Net als bij de openingstreffer hielp de thuisploeg een handje. Jay Idzes probeerde een voorzet weg te koppen, maar de bal belandde recht in de voeten van Van de Streek, die hard de 1-2 binnen schoot.

FC Utrecht viert de 2-1 tegen Go Ahead Eagles - Pro Shots

Vreudge volop bij Utrecht, dat even later wel verder moest zonder Jens Toornstra. De bepalende middenvelder kwam niet ongeschonden uit een duel met Adekanye en werd vervangen door Luuk Brouwers, die afgelopen zomer nog de overstap had gemaakt van Go Ahead naar Utrecht. Met de drie vroege goals leken beide ploegen hun kruit al verschoten te hebben, want het duurde tot aan de 70ste minuut voordat er weer een grote kans te bespeuren viel. Het was ook meteen een gigantische, die niet aan Go Ahead-aanvaller Oliver Edvardsen besteed was, mede dankzijn Utrecht-keeper Vasilis Barkas. Sow redt Go Ahead De Noor gooide op enkele meters van het doel zijn lichaam tegen een voorzet aan, maar de Griekse goalie wist de bal net voor de lijn tot stilstand te brengen. In het vervolg ging de thuisploeg naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar dichterbij dan de kans van Edvardsen kwam de ploeg van trainer René Hake lange tijd niet meer. Totdat de 90ste minuut aanbrak en FC Utrecht een cadeautje uitdeelde. Sean Klaiber probeerde een voorzet weg te werken, maar de back raakte de bal helemaal verkeerd. Sow was er vervolgens als de kippen bij om de 2-2 binnen te tikken. Beide ploegen kregen daarna nog kansen om de wedstrijd te winnen, waarbij Douvikas de bezoekers had kunnen redden. Maar de een-op-een-situatie met Go Ahead-keeper De Lange werd in het voordeel van de sluitpost beslist.