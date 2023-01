PSV krijgt rekening gepresenteerd voor gemiste kansen: 2-2 bij Fortuna

PSV was na rust terugkomen van een achterstand, maar in blessuretijd gaf de ploeg van coach Ruud van Nistelrooij de voorsprong alsnog uit handen door een benutte strafschop van Burak Yilmaz.

In de tweede helft kon PSV de zaak alsnog keren toen Fortuna met een man minder verder moest na een rode kaart voor Erdogan in de 56ste minuut. Daar viel niets op af te dingen, aangezien de Turkse middenvelder met gestrekt been op het dijbeen van De Jong was ingekomen.

PSV loerde vervolgens op de gelijkmaker en die kwam er via Simons, die na een voorzet van Teze de bal binnenkopte. Ibrahim Sangaré hielp PSV vervolgens van dichtbij aan een verdiende voorsprong.

Missers breken PSV op

De Eindhovenaren zochten vervolgens driftig naar meer goals, maar die kwamen er niet. En dat was vooral omdat De Jong (schot voor open doel) en Madueke, die zo nu en dan voor eigen succes ging in plaats van zijn ploeggenoten aan te spelen, niet hun beste middag beleefden.

Diep in blessuretijd kwamen de gemiste kansen PSV duur te staan. Fortuna kreeg een strafschop na een overtreding van Guus Til in de zestien. Yilmaz schoot vervolgens vlekkeloos raak.