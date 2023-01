Voor 3,6 miljoen euro beslag gelegd op bezittingen Andrew Tate

Een Ferrari-sportwagen van Tate werd gisteren in beslag genomen nabij Boekarest:

Onder de goederen die in beslag zijn genomen zijn dure voertuigen en horloges.

De Roemeense autoriteiten hebben in het strafrechtelijk onderzoek naar de Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate beslag gelegd op geld en goederen met een waarde van 3,6 miljoen euro, meldt persbureau Reuters. Tate werd op 29 december in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan georganiseerde misdaad.

De 36-jarige influencer werd eind vorig jaar samen met zijn broer en twee andere verdachten nabij Boekarest aangehouden. Een Roemeense rechtbank bepaalde een dag later dat hij nog zeker dertig dagen vast moest blijven zitten. Tate ging daartegen in beroep, maar een rechter in Boekarest verwierp zijn bezwaar.

Tate kwam in het verleden herhaaldelijk in opspraak vanwege zijn uitspraken over vrouwen. Zo noemde hij zichzelf een vrouwenhater, zei hij dat vrouwen toebehoren aan mannen en dat ze deels zelf verantwoordelijk zijn voor verkrachtingen.

Tate werd afgelopen zomer onder meer verwijderd van Facebook en Instagram. In 2017 werd hij al van Twitter verbannen, na tweets over de inmiddels voor seksueel misbruik veroordeelde Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. Na de overname van Twitter door Elon Musk keerde Tate in november terug op dat platform.

NOS Stories sprak met (ex-)fans van Andrew Tate over zijn aantrekkingskracht en over de omstreden uitspraken: "Mannen van nu zijn zwak geworden".