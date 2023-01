Derde EK-medaille voor Van 't Wout: zilver op de 1.000 meter

De Belg zat Van 't Wout op de hielen en aasde op een inhaalactie. De Nederlander is dit EK lastig in te halen, maar het lukte Desmet in de slotronde toch. Van 't Wout liet een gaatje aan de binnenkant en Desmet profiteerde.

Van 't Wout begon de finale niet op kop, maar nam na twee rondjes toch de leiding. Achter hem gingen meerdere finalisten onderuit, waardoor het een strijd werd tussen de Nederlander en de Belg Stijn Desmet, de broer van Hanne Desmet die even daarvoor ook al goud had gepakt op de 1.000 meter bij de vrouwen.

In de halve finales had de pas 21-jarige Van 't Wout al een knap staaltje shorttrack laten zien. Hij hield vakkundig de deur dicht voor Pietro Sighel, de Italiaan die op de 500 meter Europees kampioen was geworden en ook op de 1.000 meter goed uit de voeten kan.

Voorafgaand aan de Europese kampioenschappen had Van 't Wout de 1.000 meter als hoofddoel gesteld, maar eerder dit weekend werd hij op de 1.500 meter al Europees kampioen. Tot zijn eigen verbazing, want zijn doelstelling was de finale halen, verklaarde hij na afloop.

Op de 500 meter moest hij, mede door een tik tegen zijn schaats, zijn meerdere erkennen in Sighel. Zijn tweede plaats verdedigde hij met verve en ging er met het zilver vandoor. En met het zilver op de 1.000 meter sluit hij het individuele toernooi dus af met maar liefst drie medailles.

De EK wordt afgesloten met de aflossingsnummers, waarbij Van 't Wout ook weer op het ijs zal verschijnen.

Diskwalificaties De Laat en Van 't Wout

Melle van 't Wout en Itzhak de Laat kwamen niet door de kwartfinales op de 1.000 meter. Beide Nederlanders werden bestraft door de jury vanwege een ongeoorloofde actie.

De Laat probeerde in zijn race al vroeg de Italiaan Pietro Sighel buitenom in te halen. Hij was er bijna voorbij toen de twee met elkaar in aanraking kwamen en beiden onderuit gleden. Volgens de jury was de Nederlander de schuldige van de valpartij.

Hij stond na zijn diskwalificatie balend voor de camera. "Het is heel spijtig, gewoon stom, zonde", was De Laat duidelijk. "Mijn individuele EK is in ieder geval drama", voegde de 28-jarige shorttracker, die op geen van de individuele afstanden de finale haalde, daaraan toe.

Reactie van balende Itzhak de Laat na de diskwalificatie op de 1.000 meter: