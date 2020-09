Lakers door dolle heen na winnende worp Davis: 'Dat is een Mamba-shot'

Niet superster LeBron James, maar Anthony Davis heeft Los Angeles Lakers op grootse wijze een 2-0 voorsprong bezorgd tegen Denver Nuggets in de finale van de Western Conference van de NBA.

De 27-jarige basketballer schoot in de slotseconde een driepunter raak en bracht daarmee de eindstand in het duel met de Nuggets op 105-103. Davis - in totaal goed voor 31 punten - werd na afloop overladen met complimenten.

Gelijkenissen met Bryant

"Dat is een schot dat Kobe Bryant ook zou maken", zei Lakers-coach Frank Vogel. "Hoe hij de hoek opzoekt, de bal vangt en springt in de vooralsnog belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dat is een Mamba-shot."

Lakers-icoon Bryant overleed eerder dit jaar bij een helikoptercrash. Zijn bijnaam was de 'Black Mamba'. De Lakers speelden in de NBA-bubbel in Florida in een shirt dat nog door hem is ontworpen. "Dat maakt het nog bijzonderder", aldus Davis.