Desmet verrast Schulting op 1.000 meter, opnieuw diskwalificatie Velzeboer

Suzanne Schulting is er net niet in geslaagd om voor de derde keer op rij alle individuele afstanden bij de EK shorttrack te winnen. Op de 1.000 meter was de 25-jarige Friezin niet opgewassen tegen Hanne Desmet en pakte het zilver. Xandra Velzeboer werd gediskwalificeerd in de finale.

"Heel kut", was de korte eerste reactie van Schulting na het mislopen van haar derde individuele goud deze EK. "Ik ga alleen maar voor goud."

In de halve finales van de laatste individuele afstand van het toernooi was er voor het eerst sprake van het gedroomde duel tussen Schulting en Velzeboer. Daarin eindigde Schulting als eerste en Velzeboer als tweede, waardoor beiden een finaleplaats veiligstelden.

De strijd tussen de Nederlandse vrouwen, die allebei dit seizoen al meerdere World Cup-zeges boekten, kreeg daardoor in de finale een vervolg. Voor Schulting was het een kans haar toernooi nog meer glans te geven, voor Velzeboer was het een kans haar tot dan toe teleurstellend verlopen toernooi goed te maken.

De 21-jarige Velzeboer werd vrijdag in de kwalificatieronde van de 500 meter, haar favoriete afstand, gediskwalificeerd vanwege een valse start. Daar kwam zaterdag nog een diskwalificatie bij op de 1.500 meter vanwege een duw bij een inhaalactie.

Desmet verrast Nederlandse vrouwen

In de finale van de 1.000 meter pakte Velzeboer direct de kop, Schulting zat direct achter haar. De Duitse Anna Seidel en de Belgische Desmet waren echter niet van plan de zege zomaar aan de van de Nederlandse vrouwen te laten en besloten in te halen.

Seidel kwam in aanraking met Velzeboer en ging onderuit. De Nederlandse finishte als derde, maar werd achteraf voor de actie tegen Seidel bestraft door de jury. Het betekende de derde diskwalificatie van de EK voor Velzeboer.

De race werd gewonnen de Desmet, die in de laatste ronde nog topfavoriete Schulting wist in te halen. "Ik dacht dat ik gewoon goed zat", analyseerde Schulting na afloop.

Aflossing

De EK worden afgesloten met de aflossingsnummers. Daarbij zullen Schulting en Velzeboer samen moeten werken om Nederland aan een medaille te helpen op de aflossing voor vrouwen en de gemengde aflossing.

De halve finales kwamen de Nederlandse ploegen soeverein door. De vrouwenploeg heeft de Europese titel te heroveren, nadat bij de laatste editie in 2021 het goud naar de Franse ploeg was gegaan. Toen werd Nederland vertegenwoordigd door Schulting, Velzeboer, Selma Poutsma en Rianne de Vries.