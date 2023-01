In Gouda heeft een fietser een gewonde reiger in zijn fietstas meegenomen. De reiger had een poot gebroken en de fietser wilde het dier helpen.

Vermoedelijk was het aangereden. De fietser nam de reiger mee naar huis en belde de dierenambulance.

Medewerkers van het Centrum voor Dierenhulpverlening in Gouda hebben hem meegenomen. Vandaag zei een medewerker tegen Omroep West dat een dierenarts de reiger heeft laten inslapen. De gebroken poot kon niet worden hersteld.