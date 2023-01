D66-leider Kaag: 'Door te zwijgen groeit extreemrechts'

D66-leider Kaag roept op tot meer openlijk verzet tegen rechts-extremisten en complot-populisten. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland is de voedingsbodem voor extremisme "zorgwekkend vruchtbaar", zei ze in een toespraak op een partijbijeenkomst in Den Haag. Ze roept "alle redelijke krachten" in Nederland op om niet langer te zwijgen en stelling te nemen tegen bedreiging van de democratie. "Sta op, spreek tegen."

Extreemrechts wordt steeds gangbaarder en zichtbaarder, stelt Kaag. Een op de vijf Nederlanders gelooft volgens haar in de complottheorie dat een kleine, geheime groep alle belangrijke beslissingen neemt in de wereldpolitiek.

Tactiek

Kaag zegt dat dit wordt aangewakkerd en aangemoedigd door een "politieke stroming" die de "taal en tactiek van extreemrechts in Amerika kopieert". Ze spreekt van "een stroming die brede maatschappelijke consensus ontkent, journalisten ontmenselijkt en rechters verdacht maakt".

De D66-leider noemt geen namen van partijen. Later in haar toespraak heeft ze het wel over Forum voor Democratie dat ze typeert als "een extremistische partij met een antisemitisch gedachtegoed".

Aandacht

Kaag gelooft niet dat het zin heeft om rechtsextremisme te negeren om het niet groter te maken. "Het heeft nooit gewerkt. Door te doen alsof het er niet is, groeit en groeit het alleen maar."

Ze richt haar oproep tot allerlei beroepsgroepen, zoals leraren, journalisten, agenten en wetenschappers. Verder wil ze in gesprek met allerlei mensen om te kijken naar het "bevechten van extremen".

De politiek moet volgens haar verder haast maken met de nieuwe Wet Politieke Partijen die het mogelijk maakt om ondemocratische partijen gemakkelijker te verbieden. Ze wil ook een verbod op doxing, het online delen van persoonsgegevens met het doel mensen te intimideren.