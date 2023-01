McEnroe: 'Van de Zandschulp en Griekspoor hebben respect in de kleedkamer afgedwongen'

"Het zijn solide jongens die gestaag aan een serieuze loopbaan bouwen. Ze hebben hun respect in de kleedkamer afgedwongen en kunnen gevaarlijk zijn", vindt McEnroe. "Dat betekent overigens niet dat ze Wimbledon of de Australian Open gaan winnen, dat is weer een ander verhaal."

"Ze hebben ontzettend veel power in hun spel. Dat is intimiderend! Met dat type spel kun je heel ver komen in je loopbaan", aldus een energiek vertellende McEnroe vanuit New York tijdens een online persgesprek als opwarmer voor de Australian Open, dat maandag van start gaat.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor (en Tim van Rijthoven) moeten gaan laten zien of ze in staat zijn de volgende stap in hun loopbaan te nemen. Dat is de mening van tennislegende John McEnroe, die onder de indruk van de Nederlandse spelers is.

"Dan neem je de volgende stap in je loopbaan. En eigenlijk geldt dat ook voor de andere jongens, op het punt waarin zij zich in hun loopbaan bevinden."

"Ik vind dat ze dit nu nog niet hebben laten zien. Botic heeft wel een keer de kwartfinales van de US Open gehaald, toch? Nou, dan wordt het voor hem nu belangrijk om te kijken of hij weer ver kan komen op een grandslamtoernooi, zoals misschien dit keer wel een keer een halve finale", zegt McEnroe.

McEnroe is tijdens de Australian Open analyticus van sportzender Eurosport, dat het toernooi uitzendt. Hij vindt het interessant om te zien of de Nederlanders dit tennisseizoen in staat zijn een nog hoger niveau aan te tikken.

"Maar dat zij al wat ouder zijn, hoeft niet erg te zijn. Het goede nieuws voor deze jongens is namelijk dat een tennisloopbaan tegenwoordig een stuk langer duurt, dus het is niet te laat als een speler er iets langer over doet om de top te halen."

Het valt McEnroe op dat het drietal op relatief late leeftijd is doorgebroken. "Om de een of andere reden zijn het allemaal laatbloeiers. Ik kende Van Rijthoven bijvoorbeeld helemaal niet voor zijn prestaties op Wimbledon", aldus de zevenvoudig grandslamkampioen.

Griekspoor (26) won dit jaar in Pune zijn eerste ATP-titel en bewijst daarmee eveneens een blijvertje te zijn. Van Rijthoven (25) was in 2022 een sensatie met zijn titel in Rosmalen en vierde ronde op Wimbledon, maar zijn prestaties bleven daarna achter.

Van de Zandschulp (27) vestigde international zijn naam met een kwartfinale op de US Open in 2021, boekte daarna meerdere zeges op toptienspelers en stond al even in de topdertig van de wereldranglijst.

De twee Nederlandse tennissers kunnen elkaar in de tweede ronde treffen in Melbourne, maar zijn daar naar eigen zeggen nog niet mee bezig. - NOS

McEnroe is tijdens de persconferentie in vorm. Hij is het er niet mee eens dat de Russische en Wit-Russische tennissers vorig jaar op Wimbledon zijn gestraft voor de oorlog in Oekraïne, vindt het "absurd" hoe Novak Djokovic vorig jaar in Melbourne is behandeld en neemt nog altijd zijn petje af voor Rafael Nadal.

"Of Nadal dit jaar gaat stoppen? Volgens mij roepen we dat al jaren, maar telkens blijft hij fantastische dingen laten zien. Het is geweldig om te zien hoe hongerig hij blijft", zegt hij.