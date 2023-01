Veldrijdster Pieterse verovert Nederlandse titel na moddergevecht in Zaltbommel

Puck Pieterse heeft na een ongekend moddergevecht in Zaltbommel de Nederlandse titel in het veldrijden veroverd. De Alpecin-renster kwam solo aan. Haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede op 26 seconden, Fem van Empel moest zich tevreden stellen met brons.

Er viel niet heel veel regen langs de uiterwaarden van de Waal, maar dat was dan ook de enige verzachtende omstandigheid. Door de hevige regenbuien van zaterdag was het parcours veranderd in een ongekende modderpoel waar fietsen op grote stukken onmogelijk was. Het leek daardoor soms meer op een NK veldlopen, tot de enkels in de blubber, met de fiets over de schouder.

De 20-jarige Van Empel, een van de topfavorieten, was na de start als snelste weg en sloeg meteen een bescheiden gaatje. Na een aanvaring met een dranghek werd ze bijgehaald door de even oude Pieterse en even later kwam ook de 24-jarige Alvarado erbij.