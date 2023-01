Pieterse en Van der Haar winnen NK veldrijden in modderpoel van Zaltbommel

Bij de mannen ontbrak zesvoudig kampioen Mathieu van der Poel, die zich in Spanje voorbereidt op de WK. De 31-jarige Van der Haar was in Zaltbommel Joris Nieuwenhuis te snel af en won zijn vierde Nederlandse titel. .

Puck Pieterse en Lars van der Haar hebben in de modderpoel van Zaltbommel de Nederlandse titels veroverd in het veldrijden.

Er viel niet zoveel regen als zaterdag in de uiterwaarden langs de Waal, maar dat was dan ook de enige verzachtende omstandigheid bij de NK. Door de hevige regenbuien van een dag eerder was het parcours veranderd in een ongekende modderpoel waar fietsen op grote stukken onmogelijk was. Het leek daardoor soms meer op een NK veldlopen, tot de enkels in de blubber, met de fiets over de schouder.

Trio op kop

Bij de vrouwen was de 20-jarige Van Empel, een van de topfavorieten, na de start als snelste weg en ze sloeg meteen een bescheiden gaatje. Na een aanvaring met een dranghek werd ze bijgehaald door de even oude Pieterse en even later kwam ook de 24-jarige Alvarado erbij.