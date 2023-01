PEC Zwolle terug aan kop na flinke winst op Heracles, Almere City verslaat Willem II

In een strijd om de eerste plek is koploper Heracles Almelo door de nummer twee PEC Zwolle ingemaakt: 0-3. Een nederlaag in eigen huis voor de Almeloërs, die niet in vorm waren, al kan je ook zeggen dat PEC Zwolle goed voetbal liet zien.

Al na acht minuten krulde Samir Lagsir de bal fantastisch binnen: 0-1. Vanaf dat moment was het prijsschieten. Vlak na elkaar maakten Thomas van den Belt en Lennart Thy de 0-2 en de 0-3, die laatste uit een vrije trap.

Rust na rust bij Heracles

Ook na rust domineerde PEC Zwolle de wedstrijd, maar hield Heracles de goal dicht. Er kwam nog een prachtige boogbal van Van den Belt op Younes Taha, die niet buitenspel stond. De kopbal was echter te slap om Brouwer voor de vierde keer te kloppen.