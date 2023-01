Geen grote problemen door hoogwater, waterstanden stabiliseren zich

In het rivierengebied stabiliseren zich de waterstanden. Vandaag wordt weinig regen verwacht en het water in de rivier de Linge is iets gezakt. Hier leidde het water gisteren op verschillende plekken tot overlast, maar grote problemen bleven uit.

"We verwachten niet dat het water vandaag nog stijgt", zegt een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden. "De komende dagen moeten we de situatie in de gaten houden."

Er ontstaan waarschijnlijk geen grote problemen meer , zegt het Waterschap Rivierenland in een liveblog. Maar omdat er de komende week opnieuw regen valt, gaat het pompen voorlopig nog door.

'Daar zijn dijken voor'

Ondertussen stijgt het water in de grote rivieren. De uiterwaarden lopen vol en het water zal op sommige plekken hoog tegen de dijk staan. Maar volgens het Waterschap Rivierenland "is dat prima, want daar zijn de uiterwaarden en de dijken voor".

De verhoogde waterstand van gisteren en vandaag in beeld: