Video-analist van Slot nu als Groningen-trainer tegen Feyenoord: 'Kan alleen maar beter'

Na de nederlaag bij Excelsior en de bekerblamage tegen Spakenburg wacht Dennis van der Ree zijn derde test als hoofdtrainer van FC Groningen. Een bijzondere, want de tegenstander in de Euroborg is Feyenoord, waar Van der Ree vorig seizoen nog in dienst was als video-analist. Mislukte zoektocht De 43-jarige Van der Ree ging, na het ontslag van Frank Wormuth, in de winterstop als interim-trainer met Groningen op trainingskamp in Spanje. Dat was niet het plan, maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus slaagde er niet in om een hoofdtrainer te strikken. "Dick Lukkien mocht niet van FC Emmen, Dick Schreuder voerde meerdere gesprekken maar besloot bij PEC Zwolle te blijven en Joseph Oosting wilde niet weg bij RKC", vertelt Stefan Bleeker, FC Groningen-volger van RTV Noord. "Een belletje naar Peter Bosz leverde ook niets op..."

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen - Pro Shots

Uiteindelijk kwam Fledderus in zijn zoektocht terecht in de 'categorie talentvolle trainers'. Daarin zat niemand die het op zeker beter zou doen dan Van der Ree. Dus sprak de technisch directeur vlak voor de herstart van de competitie zijn vertrouwen in de interim uit. "Het zegt wel iets dat Groningen eerst op zoek ging naar een andere trainer, maar tijdens die zoektocht maakte Van der Ree ook indruk bij de spelers en de club", aldus Bleeker. Tot een resultaat tegen Excelsior leidde dat niet. Tegen de amateurs van Spakenburg ging het van kwaad tot erger. Nu is Feyenoord de tegenstander. Jeugdspeler bij Feyenoord De band tussen Van der Ree en Feyenoord gaat ver terug. Hij werd in 1979 geboren in Rotterdam en werd op zijn vijfde gescout door de stadionclub. Bijna tien jaar lang maakte hij deel uit van de jeugdopleiding. Tot een debuut in het eerste kwam het niet. Van der Ree speelde uiteindelijk voor onder meer FC Utrecht, NAC Breda, AGOVV Apeldoorn en SC Cambuur. Van der Ree was een hardwerkende en opstomende back. Met zijn overstap naar Leeuwarden in 2007 kwam hij in het noorden van Nederland terecht. Een regio die vrij bepalend werd voor zijn verdere loopbaan. Na zijn actieve carrière zette hij bij Cambuur stappen als beloften- en assistent-coach.

Dennis van der Ree als speler van Cambuur - Pro Shots

In 2019 kwam hij als assistent van Gonzalo García García bij FC Twente terecht. "Ik heb met Van der Ree in het seizoen 2003/2004 samengespeeld bij AGOVV. Dus ik kende hem al langer." Aan het woord is Paul Verhaegh, in het seizoen 2019/2020 speler van Twente. Verhaegh: "In Enschede wist hij zijn rol als assistent perfect in te vullen. Hij was rustig, analyseerde goed en wist vervolgens zijn ideeën over spelsituaties goed over te brengen. Ik was erg te spreken over zijn manier van communiceren." Video-analist onder Slot Na diens vertrek bij Twente belde Arne Slot Van der Ree. De twee kenden elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Cambuur. Slot had bij Feyenoord geen plaats meer voor een assistent, maar verleidde Van der Ree tot een rol als video-analist. In de praktijk werd hij echter, naast zijn analysewerk, toch vaak ingezet op het veld. "Naast het feit dat ik hem een kundige trainer vind, vind ik het ook een heel prettig mens en heb ik ontzettend fijn met hem samengewerkt", aldus Slot. Dat Van der Ree nu als hoofdtrainer naar voren is geschoven, verbaast hem niet. "Vanwege zijn kennis en kunde ben ik totaal niet verrast dat FC Groningen deze keuze heeft gemaakt."

Arne Slot over samenwerking met Dennis van der Ree - NOS

Hoewel Van der Ree bij Feyenoord in de praktijk veel werd gebruikt als assistent-trainer wilde hij voor de buitenwereld van het stempel 'analist' af. Hij was bang dat dit zijn ambitie om ooit hoofdtrainer te worden in de weg zou zitten. Daarom koos hij na één jaar in De Kuip voor Groningen, waar hij formeel als assistent werd aangesteld. Feyenoord was niet blij met de overstap. Van der Ree en Slot hadden elkaar in hun denkwijze over voetbal gevonden en ook zijn analyses vielen in de smaak. De stap naar Groningen werd echter gezien als een positieverbetering, waardoor Feyenoord besloot niet moeilijk te doen. Niemand kon toen vermoeden dat hij een half jaar later al hoofdtrainer zou worden. Van der Ree drukt stempel "Dat is wel een gevaar", vindt Bleeker. "Groningen is een degradatiekandidaat en Van der Ree heeft nog geen ervaring met zo'n situatie. Hoe gaat hij daarmee om? Gaat hij gekke dingen doen als het straks nog steeds niet loopt? Dat is afwachten." De eerste indruk van Van der Ree is in ieder geval goed, aldus Bleeker. "Een hele vriendelijke, nette man. Goed benaderbaar en goed in de omgang. Op het trainingsveld oogt hij gefocust. En ook hier valt op dat hij duidelijk communiceert. Daarnaast durft hij talent op te stellen. Zo nam hij Thijmen Blokzijl (17 jaar) mee op trainingskamp en liet hij Thom van Bergen (19 jaar) debuteren tegen Excelsior. Wormuth durfde dat nog niet aan."

Dennis van der Ree - Pro Shots

"Je kan dus zeggen dat Van der Ree zijn stempel al aan het drukken is. Ook door sommige spelers op een andere positie te gebruiken, waar ze volgens hem beter tot hun recht komen. Maar of ze daarmee uit de degradatiezorgen komen? Danny Buijs verloor de laatste zeven duels bij Groningen, onder Wormuth werd het ook niet beter. Als het ook Van der Ree niet lukt, kun je toch wel stellen dat de spelersgroep te weinig kwaliteit heeft." Verhaegh hoopt in ieder geval dat Van der Ree het goed gaat doen. "Ik had niet verwacht dat hij al zo snel hoofdtrainer zou worden en zeker niet in een moeilijke situatie als deze, maar ik kijk er met spanning naar uit. Gelukkig voor hem kan het nu eigenlijk alleen maar beter gaan bij Groningen." Ook Slot gunt Van der Ree het allerbeste: "Ik hoop dat hij succesvol wordt, maar wel dat hij daar pas over een week mee gaat beginnen..."