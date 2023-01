Verdachten steekpartij jeugdzorginstelling Emmen zijn 16 en 19 jaar

De verdachten die gisteravond zijn aangehouden na een steekincident in een jeugdzorginstelling in Emmen zijn 16 en 19 jaar oud. Dat meldt de politie. Bij het steekincident kwam een begeleidster van de instelling, 26-jarige vrouw uit Groningen, om het leven.

De steekpartij gebeurde rond 20.30 uur. Meerdere hulpdiensten rukten uit, maar hulp mocht niet meer baten. Het zwaargewonde slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De politie zocht daarna met een arrestatieteam in de omgeving naar de verdachten. In het centrum van Emmen wist de politie één verdachte, een 19-jarige man uit Emmen, te arresteren. Later op de avond is ook de andere verdachte, een 16-jarige jongen, opgepakt in de gemeente Meppel. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht, meldt de politie.

De toedracht van de steekpartij is onduidelijk. Volgens RTV Drenthe doet de politie nog onderzoek in de omgeving van het steekincident. In de jeugdzorginstelling wonen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Zij hebben elders de nacht doorgebracht.