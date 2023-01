Poolse Pikulic wint de eerste sprint in de Tour Down Under

De Poolse Daria Pikulik heeft de eerste en langste etappe van de Tour Down Under voor vrouwen gewonnen. De etappe van 110,4 kilometer eindigde in een massasprint die de Poolse renster won. Pikulik leidt hierdoor meteen het algemeen klassement.

Met de Tour Down Under in Australië gaat het WorldTour-seizoen van start. Deze eerste etappe van Glenelg naar Aldinga was voornamelijk vlak, op de Chaffeys Climb (600 meter omhoog à 7 procent) na.

Wind en sprint

Dat de etappe in een massasprint zou eindigen, was dan ook geen verrassing, maar het waaide flink en het peloton viel op verschillende momenten uit elkaar. Ook werd er door rensters geprobeerd om een sprint te voorkomen door aan te vallen vanuit het peloton. Zonder resultaat en dus kwam op zeven kilometer van de streep iedereen weer samen.

Copponi en Baker vochten met Pikulik om de eindstreep, maar de 26-jarige Poolse renster bleek toch echt de snelste.

Ze won de eerste race voor haar nieuwe team Human Powered Health. "Ik kan het niet geloven, dit is een droom die uitkomt", zei ze na afloop. "Ik ben maar een Pools meisje, nu zit ik in de WorldTour en win ik deze race."

Bekijk hier de eindsprint: