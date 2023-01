Bankzitten, blessures en Beierse nood: Blinds Bayern-transfer is 'apart verhaal'

Daley Blind zou vragen of je te veel gedronken had, als je hem zes maanden geleden had gezegd dat hij nu voor Bayern München zou spelen. Het was nogal een half jaar, waarin Blind meer en meer onder vuur kwam te liggen in Amsterdam, zijn basisplaats kwijtraakte, een WK speelde en vertrok bij jeugdliefde Ajax. "Het is inderdaad een bijzonder en apart verhaal", vertelt Blind. Een terugblik. 6 maart 2022: 'Nicooooo!' "Nicooooo, Nicooooo!" Het was pijnlijk, die zondagmiddag in maart. Het Amsterdamse thuispubliek riep vrijwel het hele duel tegen RKC Waalwijk om Nico Tagliafico. Blinds concurrent op de linksbackpositie. Een teken dat er barstjes ontstonden in het Amsterdamse vertrouwen in het kind van de club. Opmerkelijk, want niemand speelde meer Champions League-wedstrijden in een Ajax-shirt. En de verdediger zou dat voorjaar zijn zevende landstitel winnen. Maar op die dag bleek dat de basisplaats van Blind niet heilig was. In de dagen erna werd de roep om 'Nico' luider. Toch liet trainer Erik ten Hag hem staan. Ten Hags opvolger was minder coulant.

Blind (met flesje) op de bank tijdens het eredivisieduel met Vitesse - ANP

1 november 2022: op de bank In een niet feilloos seizoen wordt op een dinsdagavond in Glasgow duidelijk dat er verandering in de lucht hangt. Alfred Schreuder houdt Blind uit de basisopstelling voor het groepsduel in de Champions League tegen Rangers FC. In de weken ervoor werd hij vroegtijdig gewisseld tegen RKC, Excelsior en Liverpool. Vijf dagen later bankt Blind ook de hele topper tegen PSV. In de laatste duels van Ajax in 2022, tegen Vitesse en FC Emmen, valt Blind in. FC Emmen-uit blijkt later Blinds laatste duel voor Ajax. En hij vertrekt met Oranje naar het WK in Qatar.

Blind zet druk op Messi tijdens het WK in Qatar - AFP

Volgens zijn zaakwaarnemer Kees Vos had Blind voor het WK, toen hij op de bank was beland, nog niet besloten om Ajax te verlaten. Maar belandt een speler op de bank, "dan is het onze taak om onze informatie te delen over mogelijkheden op de markt", zegt Vos. Die mogelijkheden vergrootten eind november. 22 november 2022: mogelijkheden in München Na dertien minuten in het WK-duel tussen Frankrijk en Australië schrikken ze zich rot in de bestuurskamer van Bayern München. Hun linksback Lucas Hernández zakt door zijn knie en moet eraf. Gescheurde kruisband, blijkt later. De zoektocht naar een vervanger begint.

Lucas Hérnandez raakt geblesseerd tijdens Frankrijk-Australië - AFP

"Die dynamiek ontstaat bij Bayern. Die moeten een oplossing vinden", vertelt Vos. Verkennende gesprekken komen op gang. "We hadden direct al het idee dat de interesse serieus was. Maar het klonk ook wel een beetje te mooi om waar te zijn. Want Bayern München is, als je 32 bent, en je speelt bij Ajax, een enorme stap vooruit." 14 december 2022: 'Mag transfervrij weg' Tijdens het WK is het even rustig. Maar vijf dagen na de uitschakeling van Oranje op het WK tegen Argentinië gaat de Blind-soap verder. 'Blind mag transfervrij vertrekken bij Ajax wegens bewezen diensten', melden verschillende Nederlandse media. Blind is vooral teleurgesteld dat het nieuws binnen een dag uitgelekt is.

Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt. Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht.. — Daley Blind (@BlindDaley) December 15, 2022

Met name FC Antwerp, van technisch directeur Marc Overmars, zou belangstelling hebben voor de 99-voudig Oranje-international. "Het is zeker een serieuze optie geweest", zegt Blind, die het prima kon vinden met Overmars in hun gezamenlijke Ajax-tijd. "De kans is groot dat ik nog bij Ajax had gespeeld als Overmars was gebleven." Twee weken later wordt het uitgelekte 'nieuws' waarheid. 27 december 2022: contract ontbonden Vlak na Kerst komen de pushberichten: Ajax-contract van Blind ontbonden. Even voor tienen die avond zet de hoofdrolspeler zelf een bericht op Twitter. Een vaarwel aan de club: "Spelen voor Ajax is het allermooiste dat er is, door omstandigheden is het zo gelopen." En tegen de fans: "Soms had ik het gevoel net iets sneller bekritiseerd te worden dan een ander, maar dat is zeker niet de reden van mijn afscheid."

"Door omstandigheden is het zo gelopen", schreef Blind destijds. Wat hij daarmee bedoelde? "Dat kan ik niet in twee zinnen zeggen. Daar zal ik later over uitweiden." Wordt vervolgd dus. Feit is dat na het ontbonden contract in Amsterdam de echte drukte ontstaat voor zaakwaarnemer Vos. "Toen wij op 27 december met Ajax tot een overeenstemming waren gekomen om het contract te ontbinden, was dat ook een teken voor Bayern: let op, zijn contract is beëindigd, hij is beschikbaar. Dan komt er ook interesse van andere clubs." "Engeland, Spanje, de MLS...", zegt Vos. "Er waren genoeg gesprekken gaande. Er heeft zich een flink aantal clubs gemeld. Maar als Bayern ertussen zit, waar je aan het eind van het seizoen nog met de Champions League in je handen kan staan en kampioen kan worden... Dat is doorslaggevend geweest." Pas in het nieuwe jaar komt het verlossende nieuws.

Een compilatie van de Amsterdamse jaren van Daley Blind. - NOS

5 januari 2023: de transfer "De vierde januari werd alles echt concreet", zegt Vos. "Op hoofdlijnen was het toen geregeld. Maar toen moest er nog wel een medische keuring gedaan worden." Die langer dan normaal zou hebben geduurd. Of zo'n medische keuring anders is met een defibrillator? "Dat speelt wel mee in je hoofd", zegt Blind. "Maar ik moet zeggen dat het spelen van een hoog niveau in de Champions League, het spelen van een WK, mijn lichaam heel veel vertrouwen heeft gegeven. Daar ben ik niet meer zo bang voor." Blind merkte ook dat Bayern enthousiast was. "Ze lieten blijken dat ze heel veel waardering hebben voor de speler die ik ben. Dat ze blij zijn dat ik in München ben. Ze wilden me heel snel feliciteren en er een klap op geven. Dat is alleen maar mooi, natuurlijk, dat zo'n club dat naar je uitspreekt. Dat voelde heel goed."

🎙️@BlindDaley: “I can hardly wait to play here. We’ve got the most important part of the season coming up, where it’s about titles – and a club like Bayern can win every trophy. The hunger for titles here at the club was key in my decision." 🔴⚪️ pic.twitter.com/S1wZNfyCcs — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 5, 2023

Uit een contract dat langer duurt dan één seizoenshelft, had misschien meer vertrouwen gesproken. Vos: "Het is voor beide kanten goed een bepaalde flexibiliteit te houden. Als het heel erg klikt van beide kanten en hij gaat regelmatig spelen, dan is het logisch het contract te verlengen. En is het niet het geval, dan loopt het contract af per 30 juni en is hij weer beschikbaar." Vos merkte op die vijfde januari, de dag van de deal, in ieder geval dat ze in München vaart wilden maken: "Ze konden niet wachten de champagne te openen en gelukkig hebben we dat kunnen doen."

"Ik vond dit een kans die ik niet kon laten lopen", zegt Blind. "Ik ga keihard werken en dan zie ik wel. Ik ben een vechter in mijn carrière en zodra het competitief wordt, ben ik er altijd bij." Tijd om overstap te vieren, had Blind niet. "De volgende ochtend moest Daley richting het vliegveld om naar Doha te vliegen", zegt Vos. Gelijk mee op trainingskamp met zijn nieuwe collega's. De dagen gingen in een rap tempo voorbij. Maar niet zo haastig als zijn afscheid van Ajax-trainer Schreuder. 6 januari 2023: het afscheid Veel wijst erop dat het een kil vaarwel was. Blind en Schreuder spraken elkaar niet meer sinds 12 november, FC Emmen-Ajax (3-3), een week voor het WK. Ook niet tijdens Blinds laatste dagen op De Toekomst. "Hij was wel op het complex, maar ik heb 'm niet gezien", zei Schreuder op een persconferentie voor de herstart van de eredivisie. "Wij hadden ook andere dingen te doen en zaten de hele tijd in vergadering. De spelers heeft hij wel gezien. Het klopt dat we elkaar niet meer hebben gesproken na Emmen-uit." Vos geloofde niet helemaal wat hij zag. "Ik heb het ook gelezen. En dacht: huh?" Maar de zaakwaarnemer wil zich verder niet bemoeien met wat daar gebeurd is.

Na zijn transfervrije vertrek naar Bayern München nam Daley Blind afscheid bij Ajax, maar niet van trainer Alfred Schreuder. - NOS

13 januari 2023: eerste duel Zeven dagen nadat Blind zijn contract had getekend, maakt hij zijn officieuze debuut voor Bayern. Als invaller, een half uur tegen Red Bull Salzburg. In de nadagen van zijn carrière begint Blind aan een nieuw avontuur. En nee, dat was aanvankelijk niet het plan. "Toen hij bij Manchester United wegging, koos hij er heel bewust voor om naar Ajax terug te gaan. Met het idee om er zijn carrière af te sluiten", zegt Vos. Maar het blijkt echt zo te zijn: "In voetbal weet je nooit hoe dingen lopen. Zo ook nu." Het klinkt alsof de transfer ook voor Vos een verrassing was. "Het is heel bijzonder dat iemand waarop in de pers best veel kritiek is geweest een transfer maakt van Ajax naar Bayern München. Ik denk dat niemand dat heeft zien aankomen."

Blind met technisch directeur van Bayern München Hasan Salihamidžić - Pro Shots