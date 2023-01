Worstelen met seksuele intimidatie en verkrachting op de planken

Het zijn ongewone geuren die je tegemoetkomen als je het theater binnenloopt: koeienmest, hooi- en stalluchten. En ook de thema's die Internationaal Theater Amsterdam (ITA) met het toneelstuk 'Mijn lieve gunsteling' behandelt, zijn allesbehalve gewoon. Marieke Lucas Rijneveld schreef het boek, over de verboden relatie tussen een veearts en een 14-jarig meisje. Een verhaal vol heftige scènes. Het zijn de tijden waarin grensoverschrijdend gedrag in de gehele samenleving in de aandacht staat, zeker ook in de kunstwereld. Een zogenaamde intimiteitscoördinator helpt de acteurs dan ook met de intieme scènes. In de hoofdrollen: de 23-jarige debutante Eefje Paddenburg en steracteur Hans Kesting. "De scènes kunnen door de hulp van een intimiteitscoördinator ontzettend ver gaan, zonder dat dat gevolgen heeft voor mijzelf", zegt actrice Paddenburg. Het gaat dan met name om het harde seksueel geweld, de verkrachtingsscènes, in de voorstelling. In bad "Dat is iets wat iedereen natuurlijk van tevoren een beetje spannend vindt en dan is het heel belangrijk dat we helemaal bespreken wat precies de handelingen zijn, maar ook wat de motivaties van alle twee de personages zijn", legt intimiteitscoördinator Zarah Bracht uit. "Het is altijd aan de acteur om aan te geven hoever hij of zij wil gaan." Ze bewaakt ook de choreografie van een scène. "Wat je allemaal kan bedenken om het veilig te maken voor de acteurs en je tegelijkertijd de schoonheid en kwaliteit van de scène beschermt." Als voorbeeld noemt ze een scène waarbij het meisje naakt in bad gaat en actrice Paddenburg liever niet de voorkant van haar lijf wil laten zien. "Toen kwamen we met de oplossing om haar van achteren te tonen. De choreografie is zo inelkaar gezet dat wanneer zij zich omdraait en gaat zitten, niet te zien is wat zij niet geëxposeerd wil hebben", zegt Bracht, die denkt dat een intimiteitscoördinator er juist voor kan zorgen dat acteurs inhoudelijk verder kunnen gaan in uitdagende thema's als verkrachting, pedofilie, incest en seksueel geweld. Er staan echte koeien op het toneel: Dora en Trix. Regisseur Ivo van Hove wil alles zo realistisch mogelijk hebben en dus ruikt het in de zaal regelmatig naar koeienmest.

De koeien Dora en Trix hebben een voorname rol in het toneelstuk 'Mijn lieve gunsteling.' Ze spelen geen rol, maar zijn vooral zichzelf. En dus moeten de acteurs leren gewoon door te spelen als de koeien poepen of plassen tijdens de voorstelling. - NOS

Regisseur Ivo van Hove was helemaal weg van het boek 'Mijn lieve gunsteling'. "In het Engels zeggen ze totaal overwhelmed. Dat iemand zo precies een beschrijving kan geven van een verboden liefde, een verboden relatie die ook ontspoort trouwens. Stapje voor stapje, met zoveel inlevingsvermogen, met zoveel ambivalentie, zonder oordelend te zijn." Van Hove zegt dat kunst er ook is om extreme thema's op toneel te brengen. "Kunst is ook om het monster dat we soms kunnen zijn in het gezicht te kijken. En in dit geval doet Marieke Lucas Rijneveld dat wel op een heel bijzondere manier. Omdat dit verhaal niet alleen een verhaal over een monsterlijke affaire is, maar ook heel veel mooie dingen heeft." Zo begint de relatie tussen het meisje en de veearts aanvankelijk mooi en oprecht, om later te ontsporen tot zwaar grensoverschrijdend gedrag. Van Hove: "Verkrachting en in het boek zelfs meerdere verkrachtingen."

In november 2020 verscheen de alom geprezen roman 'Mijn lieve gunsteling' van Marieke Lucas Rijneveld, die genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs 2020 en waarvan de vertaalrechten tot nu toe aan 14 landen werden verkocht. Het is het verhaal van de 49-jarige veearts Kurt en zijn 'uitverkorene', de 14-jarige dochter van een boer. Tijdens een broeierige zomer zoeken ze toenadering tot elkaar en ontwikkelen ze een obsessieve fascinatie voor elkaar.