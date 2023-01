Oud-wielrenner Westra (40) overleden

Westra zette begin 2017 abrupt een punt achter zijn carrière vanwege een depressie. Daardoor kon hij het niet meer opbrengen op de fiets te stappen.

De Fries was twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, won in 2012 een etappe in Parijs-Nice en twee jaar later ritten in de Ronde van Catalonië en de Dauphiné. Ook zegevierde hij in 2016 in Driedaagse de Panne.

Dopinggebruik

In 2018 kwam de autobiografie van Westra uit. Daarin gaf hij toe dat hij tijdens zijn loopbaan cortisonen had gebruikt. Cortisonen kunnen ontstekingen remmen, maar het middel wordt ook door wielrenners gebruikt om de pijngrens te verhogen.

