Kunnen we met nieuwe technieken klimaatverandering fiksen?

Wittere wolken maken of deeltjes de lucht in schieten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het zijn voorbeelden van geo-engineering of climate engineering, oftewel het ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde. Doel hiervan is het tegengaan van klimaatverandering. Klinkt futuristisch, maar dat is het binnenkort misschien niet meer.

De TU Delft begint het jaar met een groot onderzoek naar climate engineering. Samen met de Britse universiteit van Cambridge onderzoeken ze de komende zes jaar hoe ze wolken witter kunnen maken.

De theorie is dat wittere wolken meer zonlicht weerkaatsen. Daardoor zou de aarde afkoelen. "We gaan onderzoeken of het werkt en wat de effecten en risico's zijn van deze technologieën", zegt hoogleraar atmosfeeronderzoek Herman Russchenberg van de TU Delft.

Wittere wolken

Een wolk kan bestaan uit veel kleine druppeltjes, of een kleiner aantal grote druppels. "Zonlicht dat op een wolk met veel kleinere druppels valt, wordt beter gereflecteerd dan zonlicht op een wolk met minder, maar grotere druppels", legt Russchenberg uit.

De hoogleraar wil met zijn onderzoek wolken veranderen boven zee. "Je zou zoutkristallen uit zee kunnen pompen, vernevelen en vervolgens in een wolk blazen", zegt Russchenberg. Zo krijg je meer kleinere druppels in een wolk, waardoor hij witter wordt en meer reflecteert dan in een natuurlijke situatie. Zo koel je de aarde af. Dit heet marine cloud brightening.

De komende jaren onderzoeken ze in Delft of dit ook echt zo werkt. "We willen kijken of het technisch kan, met zoutkristallen. Vervolgens willen we kijken of het ook echt afkoelend werkt en of er onbedoelde bijeffecten zijn", vertelt Russchenberg. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat regenpatronen veranderen door menselijk ingrijpen.