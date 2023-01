Soldaat Oroz net op tijd terug voor Gelderse derby: 'Weet nu hoe je wc's moet poetsen'

Wat bleek: Oroz zat vast in een Oostenrijkse legerkazerne. "In het begin was ik boos. Waarom ik? Ik ben topsporter, waarom moeten ze mij weghalen? Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld."

De wedstrijd tegen NEC had de doorbraak van Oroz moeten zijn. Maar een paar weken later is hij verdwenen. Spoorloos.

Wie in geel en zwart tegen de aartsrivaal scoort, kan niet meer stuk in Arnhem. Wie er twee maakt, is een held voor het leven. Ook al heb je al anderhalf jaar rondgelopen op Papendal, zonder indruk te maken.

Ongeopende oproep

Terwijl Vitesse met FC Utrecht om een plek in Europa streed, was Oroz bezig met zijn soldatenkistjes poetsen en wc's schoonmaken. Gevangen door de strenge Oostenrijkse dienstplicht.

Wat ging er nu precies mis? "De oproepbrieven werden verstuurd naar Salzburg, waar ik mij ooit heb laten inschrijven toen ik nog bij Red Bull speelde."

"De brief met de tweede oproep kwam toen ik al bij Vitesse voetbalde. Ik was gelukkig, had mijn eerste profcontract in een nieuw land met nieuwe mensen. Waar ik vijftien jaar van gedroomd had, werd opeens werkelijkheid. Ik dacht niet aan de post."

Zijn tweede oproepbrief bleef ongeopend liggen in een postvak in Salzburg. "Alsof ze niet konden weten dat ik in Nederland was", zegt Oroz nog een beetje verontwaardigd. "Dat had in alle kranten gestaan."

Bekijk hieronder het gesprek met Dominik Oroz over zijn maanden in dienst in Oostenrijk.