Wekdienst 15/1: Maas op hoogste punt • Atoomagentschap naar Oekraïne

Goedemorgen! Vandaag bereikt het waterpeil van de Maas mogelijk het hoogste punt. De rivier kan op enkele plekken buiten zijn oevers treden, maar er worden geen grote problemen verwacht. Eerst het weer: het is wisselend bewolkt, met vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen wat regen. Er staat een vrij krachtige, langs de kust soms stormachtige zuidwestenwind. Het wordt het 6 tot 8 graden. Vanavond neemt de wind af en valt er verspreid nog wat regen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Maas bereikt vermoedelijk het hoogste punt. Rijkswaterstaat voorziet geen grote problemen, maar de rivier kan wel buiten zijn oevers treden.

De hoogste baas van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) gaat naar Oekraïne. Rafael Grossi gaat daar een missie leiden die extra toezicht gaat houden op de kerncentrales in het land - om ongelukken tijdens de oorlog te voorkomen.

Volop sport vandaag met onder meer het EK shorttrack in het Poolse Gdansk en het NK veldrijden. Volg alles bij NOS Sport.

Wat heb je gemist? Het dodental van de raketaanval in de Oost-Oekraïense stad Dnipro is opgelopen tot zeker veertien. Gisteren werden negen doden gemeld. Ook zijn er zeker 64 gewonden, onder wie meerdere kinderen. Volgens een woordvoerder van de president zijn tot dusver 38 mensen onder het puin vandaan gehaald worden. Het aantal slachtoffers, zo zei president Zelensky, zal de komende dagen vermoedelijk verder oplopen. De aanval vond gisteren plaats tijdens het Orthodox Nieuwjaar. Een negen verdiepingen tellende flat werd geraakt. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar overlevenden. "We blijven sms-berichten ontvangen", aldus de locoburgemeester van Dnipro. "Als we de werkzaamheden even stilleggen en het stil is, horen we mensen vanonder het puin schreeuwen."

Ander nieuws uit de nacht: Dode bij steekpartij in jeugdzorginstelling Emmen, twee arrestaties: Over de toedracht van de steekpartij en de leeftijd van de verdachten is niets naar buiten gebracht.

Presidentsverkiezingen Tsjechië eindigen in nek-aan-nekrace, tweede ronde nodig: De oud-generaal Petr Pavel heeft met een minimale voorsprong de eerste ronde gewonnen van oud-premier Andrej Babis.

En dan nog even dit: Na twee corona-jaren kan er over vijf weken weer volop carnaval worden gevierd. Maar voor veel verenigingen is het een uitdaging om genoeg bouwers te vinden en geld bijeen te brengen voor bouwmateriaal. Hier in Bergen op Zoom maken ze er in ieder geval een feest van.

