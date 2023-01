Vliegtuig met 72 mensen aan boord neergestort in Nepal, bijna iedereen omgekomen

In Nepal is een vliegtuig met 72 inzittenden neergestort. De crash gebeurde bij de populaire toeristische stad Pokhara, in Centraal-Nepal. Dat heeft een medewerker van de luchthaven in die stad bekendgemaakt. De lokale politie meldt dat zeker 64 van de inzittenden zijn omgekomen. Of er overlevenden zijn, is nog onduidelijk.

Ongeveer 300 politieagenten en militairen zijn ter plaatse bij het wrak. "We verwachten meer lichamen uit het vliegtuig te halen", zegt een woordvoerder van het leger tegen persbureau Reuters. Het toestel is volgens hem in stukken gebroken. Een omwonende zegt tegen het persbureau dat twee passagiers naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar de autoriteiten hebben daar nog niets over gezegd.

Hoe het vliegtuig kon crashen, is nog onduidelijk. In een ongeverifieerde video, naar verluidt van de crash, is te zien dat het vliegtuig laag over de stad vliegt en plots kantelt.