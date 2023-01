Dodental bij raketaanval Dnipro opgelopen naar 20, ruim 70 gewonden

Het dodental van de raketaanval in de Oost-Oekraïense stad Dnipro is opgelopen tot zeker twintig. Gisteren werden negen doden gemeld. Ook zijn er zeker 73 gewonden, van wie veertien kinderen. Veertig gewonden liggen in het ziekenhuis, vier van hen zijn opgenomen op de intensive care.

De aanval vond gisteren plaats tijdens het Orthodox Nieuwjaar. Een negen verdiepingen tellende flat werd geraakt.

Reddingswerkers hebben de hele nacht naar overlevenden gezocht. "We blijven sms-berichten ontvangen", aldus de locoburgemeester van Dnipro. "Als we de werkzaamheden even stilleggen en het stil is, horen we mensen vanonder het puin schreeuwen."

Zelensky veroordeelde de raketaanval gisteren op Twitter. "De wereld moet het kwaad stoppen. Het opruimen van puin in Dnipro gaat door", schreef hij. "We zullen iedereen achterhalen die betrokken is bij terreurdaden. Iedereen zal verantwoordelijk worden gesteld."

Elektriciteitstoevoer niet zeker

Behalve Dnipro werden ook andere Oekraïense steden met Russisch raketvuur bestookt. In Charkov, in het oosten, en Lviv, in het westen, waren de raketten gericht op belangrijke infrastructuur.

Ook in hoofdstad Kiev waren explosies te horen. De Oekraïense minister van Energie heeft gewaarschuwd dat, doordat de infrastructuur beschadigd is, de toevoer van elektriciteit en water de komende dagen op veel plaatsen onzeker is.

Rusland heeft de voorbije maanden meermaals de vitale infrastructuur aangevallen in Oekraïne, zoals energiecentrales, gasleidingen en kerncentrales. Daardoor komen soms miljoenen mensen zonder elektriciteit en warm water te zitten in de koude winter.