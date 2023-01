Droger weer op komst, toch draaien gemalen op volle toeren

Door de grote hoeveelheden regen van afgelopen dagen kampte met name het westen van het rivierengebied met wateroverlast. Het waterschap meldde gisteren dat er minder regen was gevallen dan was voorspeld, maar toch was er op een aantal plekken wateroverlast, bijvoorbeeld in de Alblasserwaard.

Er is vandaag minder regen gevallen dan voorspeld. Morgen verwachten we dat het droger wordt dan vandaag. We blijven vanavond en morgen het water afvoeren. Onze gemalen blijven op volle toeren draaien. Dat geldt ook voor de extra pompen die we op knelpunten hebben neergezet. pic.twitter.com/G2ovt4Ozz0

Waterschap Rivierenland voorziet voor later vandaag geen grote hoogwaterproblemen, maar in de Alblasserwaard blijft het nat. De Maas zal naar verwachting op een aantal plekken buiten de oevers treden. Waterschap Limburg houdt de situatie bij de Geul extra scherp in de gaten.

Vrijdag zei Rijkswaterstaat dat de afvoer van de Maas bij Sint Pieter (onder Maastricht) vandaag het hoogste punt zou bereiken. Dinsdag zakt het waterpeil weer.

De hoge waterstand in de rivieren is veroorzaakt door de enorme regenval deze maand. Tot nu toe is er in januari 91 millimeter regen gevallen, terwijl gemiddeld in de hele maand januari 71 millimeter valt.