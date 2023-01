Schreuder zoekt naar lichtpuntjes, 'titel leeft helemaal niet' bij Twente

Alfred Schreuder was al niet bepaald populair bij de supporters van Ajax en dat is er na de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0) niet beter op geworden. De Amsterdammers hadden vooral in de eerste helft weinig in te brengen en mochten blij zijn met een gelijkspel. De bekritiseerde coach zag zijn elftal nerveus beginnen. "Misschien had dat ook wel met de hoge druk van Twente te maken. Het zou eigenlijk een voordeel moeten zijn om thuis te spelen", verzuchtte Schreuder. Ajax wist al vijf competitieduels op rij niet te winnen. Dat gebeurde slechts eenmaal eerder deze eeuw: in de periode september-oktober 2011, onder trainer Frank de Boer.

Schreuder geeft aanwijzingen tijdens het duel met FC Twente - ANP

"We maken te veel onnodige fouten en dan breng je de tegenstander te makkelijk in de wedstrijd", ging Schreuder op zoek naar een verklaring. "Dan voelen ze dat er wat te halen valt en komen we twee keer heel goed weg." Daarmee doelde de Ajax-trainer op twee ballen op de paal, in een periode dat Twente duidelijk de bovenliggende partij was. Maar na de rode kaart voor Ajax-verdediger Devyne Rensch verdween gek genoeg het Twentse overwicht. Schreuder ging op zoek naar lichtpuntjes. "Na de rode kaart hebben we ons goed hersteld. We speelden gedisciplineerd en hebben hard gewerkt. Na rust hebben we met Kenneth Taylor nog de beste kans gehad." Positief gestemd "Na rust zag ik een geweldige mentaliteit in het team", vond Schreuder. "Dat zag ik tegen NEC en in de bekerwedstrijd tegen Den Bosch ook. De instelling van de jongens is gewoon hartstikke goed. Daardoor blijf ik uiteindelijk positief gestemd." De stemming bij de supporters van Ajax was een stuk minder positief. Al vroeg in de wedstrijd waren spreekkoren tegen Schreuder te horen. Al was de sfeer vooral gelaten in de Arena, na de derde thuiswedstrijd op rij die niet gewonnen werd.

Op de ranglijst werd Ajax gepasseerd door AZ. PSV kan de Amsterdammers ook voorbij, als het zondag wint van Fortuna Sittard. Volgende week gaat de kwakkelende ploeg van Schreuder op bezoek bij koploper Feyenoord. Twente gaat voor Europees voetbal FC Twente doet als nummer vijf ook nog volop bovenin mee. Toch wilde trainer Ron Jans na het sterke optreden van zijn ploeg in Amsterdam niet over een mogelijk kampioenschap praten. "De titel leeft bij ons helemaal niet", zei Jans. "We staan er wel dichtbij. We willen graag direct Europees voetbal halen, dan moeten we vierde worden. Al is indirect ook oké." Om die ambitie kracht bij te zetten, wees FC Twente deze maand een bod van Feyenoord op Ramiz Zerrouki af. De frêle middenvelder was zaterdagavond de beste man op het veld in de Arena.

Teleurstelling bij Twente-aanvoerder Robin Pröpper - Pro Shots